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27.09.2018
Российская газета

Беларусь продолжит поставки "Полонезов" на экспорт

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РСЗО "Полонезов"
РСЗО "Полонезов".
Источник: Виктор Толочко / РИА Новости

На днях Беларусь отправила в Азербайджан эшелон с еще одним дивизионом реактивных систем залпового огня "Полонез". Информация об этом прозвучала в кулуарах продолжающейся в Баку 3-й международной оборонной выставки ADEX 2018, сообщил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, работающий на этом мероприятии.

В настоящее время армия Азербайджана уже имеет на вооружении такие РСЗО. Боевая машина комплекса открыто демонстрируется на ADEX 2018.

Ранее сообщалось, что белорусское изделие оснащено китайской ракетой. Однако, по данным российского эксперта, это не так.

"Из импортного на реактивный снаряд установлен только двигатель, все остальное, в том числе система управления, спроектировано и изготовлено в РБ. Локализация достигает 90 процентов. В настоящее время ведутся активные работы над заменой двигательной установки", - рассказал он.

Ракеты "Полонеза" (на одной пусковой установке их 8 штук) обладают индивидуальным наведением и отличаются повышенной точностью. Максимальная дальность стрельбы - до 200 км. Сообщалось о разработке модификации, способной летать на дистанции до 300 км.

Система смонтирована на шасси белорусских автомобилей высокой проходимости МЗКТ-7930, способных нести нагрузку до 24000 кг. Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость - более 70 км/ч. Запас хода - 1000 км.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Китай
Россия
Продукция
Полонез РСЗО
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