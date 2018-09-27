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27.09.2018
Российская газета

Модернизированные иранские ракеты показали на видео

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Fateh-110
Испытания новой иранской ракеты Fateh-110.
Источник: Vahid Reza Alaie / Iranian Defen / EPA

Иран продолжает модернизировать собственные ракеты. Запуск новой версии ракеты Qiam показали в видеосюжете иранского телевидения.



Как пишет независимый эксперт Юрий Лямин, на видео представлена ракета с измененной головной частью. На ней появились аэродинамические поверхности для коррекции полета отделяемой головной части на финальной стадии полета. Ракеты Qiam и до этого были довольно опасны для противовоздушной обороны, однако отсутствие возможности корректировать полет головной части после отделения от основной части ракеты не позволяло добиться высокой точности. Теперь эта проблема решена.

Кроме того, иранское телевидение продемонстрировало запуск еще одной ракеты - противокорабельной версии Fateh-110. Как предполагает автор, именно ее испытания в 2017 году зафиксировали в США. Всего же у Ирана, по его мнению, три противокорабельных варианта ракет на базе Fateh-110 c различными головками самонаведениями. Это Khalij Fars с оптикоэлектронной головкой самонаведения, Hormuz-1 с головкой самонаведения на радиолокационную станцию и Hormuz-2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.



Светлана Цыганкова

26.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
США
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