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27.09.2018
Российская газета

Как бронеразведчики РХМ-6 помогают российским войскам в Сирии

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РХМ-6
РХМ-6.
Источник: rg.ru

Российские специальные машины РХМ-6 продолжают нести свою боевую службу в Сирии. В Сети появилась новая фотография, на которой бронированный разведчик запечатлен во время охраны гуманитарного коридора в провинцию Идлиб.

Впервые такая техника, созданная на базе бронетранспортера БТР-80, была замечена в этой "горячей точке" в конце июля текущего года. Ее задействовали в ходе миротворческой операции.

Несмотря на то, что, как и базовая машина, РХМ-6 имеет башню с 14,5 мм и 7,62-мм спаренными пулеметами, основной задачей является разведка местности на наличие химического или радиоактивного заражения. Для этого на борту имеется уникальное оборудование, позволяющее на расстоянии до 3000 м определять наличие оружия массового поражения в атмосфере.

Полученные разведывательные данные в режиме реального времени передаются командованию.

Вес бронемашины достигает 13 500 кг. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч на шоссе. Запас хода по топливу - 600 км. Экипаж состоит из 3 военнослужащих.

Для успешного выполнения миротворческих функций российские военнослужащие также используют в Сирии бронетраспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

26.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Тигр
Тигр БА
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