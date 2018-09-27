Как бронеразведчики РХМ-6 помогают российским войскам в Сирии

Российские специальные машины РХМ-6 продолжают нести свою боевую службу в Сирии. В Сети появилась новая фотография, на которой бронированный разведчик запечатлен во время охраны гуманитарного коридора в провинцию Идлиб.

It looks like #Russkies know something as well as being ready to that since they operate an armored #chemical warfare awareness vehicle in the vicinity of #AbuDuhur humanitarian #corridor. The #Idlib #refugees are expected to get through it. pic.twitter.com/GaWMWfTWVq — SMM Syria (@smmsyria) 25 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Впервые такая техника, созданная на базе бронетранспортера БТР-80, была замечена в этой "горячей точке" в конце июля текущего года. Ее задействовали в ходе миротворческой операции.

Несмотря на то, что, как и базовая машина, РХМ-6 имеет башню с 14,5 мм и 7,62-мм спаренными пулеметами, основной задачей является разведка местности на наличие химического или радиоактивного заражения. Для этого на борту имеется уникальное оборудование, позволяющее на расстоянии до 3000 м определять наличие оружия массового поражения в атмосфере.

Полученные разведывательные данные в режиме реального времени передаются командованию.

Вес бронемашины достигает 13 500 кг. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч на шоссе. Запас хода по топливу - 600 км. Экипаж состоит из 3 военнослужащих.

Для успешного выполнения миротворческих функций российские военнослужащие также используют в Сирии бронетраспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун".

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев