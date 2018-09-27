Войти
27.09.2018
Московский комсомолец

Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель

574
0
-1
МС-21
МС-21.
Источник: Татьяна Белякова / ТАСС

Американцы "топят" российских конкурентов недобросовестными методами

Министерство торговли США во вторник, 25 сентября, ввело санкции против 12 российских КБ и предприятий. Вашингтон считает, что они действуют вразрез с интересами национальной безопасности США. Как показывает анализ "фигурантов" нового санкционного списка интересам США "противодействуют" наиболее продвинутые в технологическом отношении российские фирмы, реализующие перспективные проекты в области, в том числе в области гражданского авиастроения. Эксперт раскрыл "МК" наиболее вероятную подоплеку американских штрафных ограничений.

Так, в "черный" список из 12 российских компаний попали, например, пермское КБ "Авиадвигатель" и ульяновская компания "Аэрокомпозит". Примечательны они тем, что активно участвуют в ведущем проекте российского авиастроения по созданию пассажирского самолета нового поколения е МС-21 - прямого конкурента продукции американской корпорации "Боинг".

Среди других "штрафников" - Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", активно работающая по тематике ГЛОНАСС, а также обнинское научно-производственное предприятие "Технология", НИИ "Вектор", Научно-производственное предприятие "Гамма", "Дайвтехносервис", компания Nilco Group, НПП подводных технологий "Океанос", группа компаний "Инфотекс", компании "Сайрус Системс", и воронежский НИИ "Вега". Всем им отныне запрещен экспорт продукции в США

О том, насколько обоснованы американские санкции и чем они на самом деле могут быть вызваны, "МК" рассказал исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

По его словам, КБ "Авидвигатель" формально, конечно, имеет отношение проектам в области государственной авиации. Так, авиадвигатель ПС-90 его разработки используется, например, на самолете Ил-96, на котором летает наш президент. Кроме того, эти двигатели используются на военно-транспортных самолетах Ил-76, а движки Д-30Ф6 стоят на высотных перехватчиках МиГ-31. Но все эти двигатели были разработаны давным-давно. К тому же КБ "Авиадвигатель" е это разработчик, а не производитель.

Важнее то, что сегодня приоритетным проектом КБ "Авиадвигатель" является разработка авиационной силовой установки нового поколения ПД-14. В перспективе им собираются оснащать и новейший самолет МС-21. КБ "Авиадвигатель" уже начало работать над двигателем большой тяги ПД-35. И это, безусловно, по сути единственный конкурент западным авиастроителям, который подтвердил свои компетенции в области гражданского авиадвигателестроения, - сказал Олег Пантелеев.

Он пояснил, что в мире есть всего несколько ведущих разработчиков и производителей авиационных двигателей. Это американские General Electric и Pratt & Whitney, британская Rolls-Royce, французская Snecma и их российский конкурент.

- Собственно в области гражданского авиадвигателестроения особо больше никого назвать нельзя. Успехи китайцев пока еще не убедительны, - добавил эксперт.

КБ "Авиадвигатель" - это компании, которая создает конкурирующие с Западом гражданские двигатели, а также занимает серьезные позиции на рынке энергетических и газоперекачивающих установок. Таким образом, по его словам, вывод можно сделать только один - новые американские санкции бьют по российскому конкуренту.

То же самое, отметил эксперт, относится и к компании "Аэрокомпозит", ключевым проектом которой, под который были созданы производственные мощности, является инновационное "черное" или углепластиковое крыло для пассажирского самолета нового поколения МС-21.

Мы понимаем, что уже создано крыло. Оно проходит испытания, и санкции с точки зрения создания конструкции ни на что не повлияют. Но раньше или позже перед "Аэрокомпозитом" встанет вопрос о расширении производственных мощностей для того, чтобы успевать вслед за темпами производства МС-21. И здесь подобного рода санкции могут сыграть неблагоприятную роль, - сказал Олег Пантелеев.

По его словам, подобное проявление недобросовестной конкуренции "дает России основание продумывать какие-то ответные санкции против американских авиастроителей". Например, отказ от закупки американских "Боингов".


Сергей Вальченко

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Московский комсомолец
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Д-30Ф6
Ил-76
Ил-96
МиГ-31
ПД-14
ПД-35
Компании
Boeing
General Electric
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
Safran
Авиадвигатель
Аэрокомпозит ЗАО
ОКЕАНОС
Проекты
ГЛОНАСС
Истребитель 5 поколения
МС-21
Похожие новости
05.08.2016
Юрий Слюсарь о проектах ОАК
26.01.2016
Двигатель революции
20.05.2014
Авиадвигательная промышленность оживает
26.06.2013
"Для меня в трех буквах IPO собрано все, чего необходимо достигнуть"
21.02.2012
К взлету не готовы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 07:24
  • 7532
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.09 07:10
  • 2
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 06:09
  • 42
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.09 06:04
  • 2
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 05:08
  • 1
Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей
  • 27.09 04:56
  • 35
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 27.09 00:22
  • 1
В России к концу года представят первую самозарядную снайперскую винтовку
  • 27.09 00:18
  • 2
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 27.09 00:15
  • 1
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 00:02
  • 336
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 26.09 21:53
  • 34
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 26.09 19:50
  • 109
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 17:07
  • 1
"Умеренный стелс" J-20 не соперник F-35
  • 26.09 16:35
  • 21
Шаг на пути в тысячу миль: новые ракеты армии США
  • 26.09 16:35
  • 19
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях