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27.09.2018
Российская газета

Амфибии для Чили

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Гидроавиасалона-2014
Во время "Гидроавиасалона-2014".
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

В Геленджике закончилась 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018".

В город на море приехали 203 компании-участника из шести стран мира. Площадь экспозиции составила более четырех тысяч квадратных метров: всего на статических стоянках в аэропорту Геленджика, на гидробазе ТАНТК им. Г.М. Бериева и в полете было представлено 52 воздушных судна. А сам салон стал полноценной торговой площадкой, итогом которого стали крупные сделки на поставку более чем 180 самолетов и вертолетов.

Холдинг "Вертолеты России" поставит 150 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, а также Ка-32А11ВС для авиакомпании "Авиалифт-Владивосток" и два "Ансата" - для дагестанской авиакомпании "Авиапатруль". Компания "РусАвиа" выступила стартовым заказчиком сельскохозяйственного самолета Т-500 производства ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина. Государственная транспортная лизинговая компания" подписала соглашения о поставке четырех самолетов SSJ100 для авиакомпании "Северсталь", вертолета Ми-8 для Научно-производственной компании "ПАНХ". Кроме того, лизингодатель подписал соглашение о намерениях по разработке и использованию программного обеспечения по контролю за парком воздушных судов ГТЛК с компанией Connected Aircraft Enterprise.

Крупные сделки также состоялись у ТАНТК им. Г.М. Бериева: авиастроительное предприятие подписало соглашения с авиакомпаниями США и Чили на поставку шести самолетов Бе-200ЧС (самолет-амфибия) и получило опционы еще на девять машин этого типа. А Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова и Уральский завод гражданской авиации подписали соглашение, по которому будут совместно развивать проект восстановления серийного производства авиационных поршневых двигателей для самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В этом году салон стал беспрецедентным по масштабу деловой программы: эксперты отрасли дискутировали на темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем, применения так называемых технологий "цифрового двойника" в авиастроении.

"Гидроавиасалон" стал праздником для любителей авиации, жителей и гостей Геленджика.

- Информационные технологии, цифровые технологии в настоящее время играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности авиастроительной отрасли, - отметил директор АО "ОДК" по ИТ Вячеслав Христолюбов. - Они становятся основным драйвером ее роста. Многие предприятия приступили к реализации проектов по внедрению передовых цифровых решений в проектировании, производстве, послепродажном обслуживании авиационной продукции. Особенное значение сегодня приобретает информационное взаимодействие между компаниями в первую очередь на этапах НИОКР.

В то же время "Гидроавиасалон" стал праздником для любителей авиации, жителей и гостей южного города. За четыре дня выставку посетило более 26 тысяч человек. В небо над Геленджикской бухтой поднялись пилотажные группы "Стрижи" и "Первый полет". Демонстрационные полеты выполнили самолеты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные летающие лодки, вертолеты. Впервые в рамках салона состоялись полеты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу "Кубок МАКС".


Ольга Дмитренко

26.09.2018
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Ансат
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Бе-200ЧС
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Ка-32А11ВС
Ми-8
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