Уничтожат любой корвет: Минобороны показало новые ракеты

Минобороны показало удары новейших ракет Х-35 по кораблям‍

В Сети появилось видео того, как российские истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по условной группе кораблей "противника". Максимальная дальность пуска этой ракеты составляет свыше 250 километров. Одного такого попадания будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.

Минобороны России опубликовало в Сети видео того, как на морском полигоне Тихоокеанского флота экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по условной группе кораблей "противника".

Стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет. Всего было выполнено восемь пусков. В итоге все ракеты успешно поразили цели, передает "Звезда".

Противокорабельная ракета Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Так, максимальная дальность ее пуска составляет свыше 250 километров. При этом попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.

Поставки Х-35У в авиационные соединения и воинские части осуществляются с 2014 года. Данными ракетами предусматривается оснастить все современные и перспективные самолеты оперативно-тактической авиации.

Неделей ранее на территории Восточного военного округа завершились семидневные масштабные общевойсковые учения Вооруженных сил России "Восток - 2018", которые стали самым крупным мероприятием подготовки войск в истории российской армии с 1981 года, передает НСН.

13 сентября на маневры приехал посмотреть лично президент России Владимир. Он наблюдал за ходом основного этапа учений на полигоне Цугол в Забайкалье, в котором приняли участие не только российские военнослужащие, но также представители Монголии и Китая.

Стоит отметить, что в ходе маневров российские военные применили на полигоне "Телемба" в Бурятии "ракеты-невидимки", превосходящие все существующие аналоги в мире.

Об этом сообщил начальник 76-й дивизии Самарской дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

Тихонов рассказал о деталях отражения условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок.

Кроме того, добавлены были и мишени-имитаторы ракет с технологией "стелс".

"В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет с очень низкой радиозаметностью, по-другому - с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", - пояснил Тихонов.

В июле сообщалось, что до конца нынешнего года российский флот получит два модернизированных больших ракетных катера (корвета) легендарного советского проекта 1241 "Молния".

Эти корабли изначально планировали передать иностранному заказчику, а затем готовыми судами заинтересовался военно-морской флот России, передает ФАН.

Для ВМФ РФ "Молнии" оснастили средствами навигации и связи, а также новейшим вооружением. Также в будущем специалисты изменят архитектуру, улучшат условия для экипажа.

На кораблях установят ракеты Х-35У и морские зенитные комплексы "Панцирь-М".

О появлении у России новейших крылатых ракет стало известно еще до учений, 1 марта этого года, во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе своего выступления российский лидер рассказал о новых ядерных ракетах, способных преодолеть любую американскую систему противоракетной обороны.

Выступление Путина сопровождалось анимационными роликами, демонстрирующими, как стратегическая крылатая ракета взлетает с территории РФ, а затем уклоняется от мест дислокации противоракетных комплексов и пересекает Атлантический океан.

Среди новейших видов российского вооружения - авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.

Вскоре замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты проверяют достоверность слов российского президента Владимира Путина о новейшем оружии России.

Такое заявление Томпсон сделал во время выступления перед комитетом по международным делам сената США.

"Мы работаем с нашими ведомствами, партнерами и союзниками, чтобы подтвердить, верна ли данная информация", - сказала дипломат.

Рафаэль Фахрутдинов