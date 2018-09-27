"Пусть Израиль попробует снова нас атаковать"

В МИД Сирии оценили значимость российских С-300 для безопасности страны

Израилю "придется подумать", прежде чем вновь атаковать Сирию - особенно после передачи Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад, отметивший, что САР "защитит себя, как и раньше", от агрессии Тель-Авива. При этом правительство Израиля решило продолжать военные действия в Сирии - как минимум, против иранских сил.

Передача Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 "заставит Израиль хорошенько подумать" перед тем, как снова наносить авиаудары по территории САР. Об этом заявил в интервью китайскому агентству "Синьхуа" заместитель главы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

"Пусть Израиль попытается [вновь атаковать Сирию], и мы защитим себя - как и раньше", - подчеркнул замминистра.

Это заявление прозвучало на фоне решения правительства Израиля продолжать боевые действия против иранских вооруженных сил, находящихся на территории Сирии. Координация с Вооруженными силами России при этом должна сохраняться, говорится в итоговом коммюнике заседания израильского военно-политического кабмина, сообщает НСН.

По данным СМИ Израиля, заседание министров продолжалось около трех часов. Отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал четкую инструкцию участникам заседания - не комментировать в прессе крушение российского самолета Ил-20, гибель 15 офицеров и дальнейшую реакцию России.

Поставка российского комплекса С-300 в Сирию будет полезна для всего арабского мира в том случае, если систему ПВО планируется применять для поддержки баланса между САР и Израилем, заявил посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер. Как сообщает ФАН, Джабер добавил, что ЛАГ надеется на скорейшее политическое урегулирование ситуации в Сирии.

"Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", - заявил дипломат.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что передача российских зенитно-ракетных комплексов С-300 "в безответственные руки" сирийских властей повышает уровень опасности на Ближнем Востоке. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив считает ответственными за крушение российского самолета Ил-20 Дамаск и Тегеран.

"Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного Армией обороны Израиля, и его результатов. Ответственность за гибель 15 россиян несут сирийские и иранские военные", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. Пресс-служба Кремля при этом отмечает, что Россия возлагает вину за крушение Ил-20 на ВВС Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об условиях поставки комплексов С-300 в Сирию.

"Я не могу вам этого точно сказать. В данном случае оставляю без ответа ваш вопрос, - сказал представитель Кремля. - [Поставки С-300] будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных".

О решении Москвы передать Дамаску ЗРК С-300 Владимир Путин лично сообщил президенту Сирии Башару Асаду в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе сирийской стороны.

"Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны", - указывается в заявлении. Стороны также заявили о готовности к взаимодействию, чтобы достичь единства и территориальной целостности Сирии.

В Госдепе США уверены, что поставка российского С-300 в Сирию увеличит риски эскалации напряженности в республике. По мнению американских дипломатов, это также "повысит риск" для США и партнеров в регионе.

Однако в МИД России объяснили, что поставка комплексов С-300 в Сирию приведет к стабилизации ситуации в регионе. Об этом сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии", - подчеркнул дипломат.

Напомним, российский самолет-разведчик Ил-20 разбился 17 сентября во время планового полета над Средиземным морем. Его сбила с земли ракета сирийской ПВО, отражавшей налет самолетов ВВС Израиля. Все 15 военных на борту самолета погибли.

Иван Жуковский