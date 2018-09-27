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27.09.2018
Военный паритет

Авионика "за мгновение ока" от ВАЕ

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Авионика
Авионика.
Источник: forum.militaryparitet.com

Компания BAE Systems разрабатывает технологии, позволяющие пилотам управлять истребителем будущего "за мгновение ока", сообщает ukdefencejournal.org.uk 24 сентября.

Создание авионики, позволяющей пилоту очень быстро принимать решение несмотря на огромное обилие информации, является очень важной проблемой, требующей решения. Выход состоит в способности авионики из этого сонма данных выдать пилоту критически важную информацию, с тем, чтобы человек быстро оценил и принял решение. Компания работает над тем, чтобы предвидеть будущие требования к авионике, которые лежат в сфере "интуитивных технологий".

Второе направление состоит в создании нашлемного виртуального дисплея ("носимый кокпит"), в котором отображается критически важная информация. Эта работа невозможна без разработки весьма продвинутого программного обеспечения, которое можно модернизировать, адаптировать и перенастраивать.

Эти технологии преследуют одну цель - дать пилоту возможность легче управлять самолетом и вооружением. Интеллектуальные системы должны существенно уменьшить нагрузку на пилота, выполняя большое количество функций автономно, но также важно, чтобы пилот видел какую задачу в данный момент решает интеллектуальная система. Эти технологии создаются в рамках разработки истребителя нового поколения Tempest.

26.09.2018
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Компании
BAE Systems
Проекты
Истребитель 5 поколения
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