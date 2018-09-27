Германия продолжает поставки оружия в неспокойный регион

Федеральное правительство Германии одобрило некоторые контракты по поставке вооружений в страны Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает rp-online.de 19 сентября.

Поставки немецкого оружия одобрены в такие страны как Египет, Саудовская Аравия, Иордания и Катар.

В СА одобрена поставка четырех контрбатарейных РЛС на самоходных шасси. Катар получил одобрение на на продажу 170 боеголовок и двигателей для ракет воздушного боя Meteor. Египет поучит семь систем ПВО от компании Diehl (ракеты Iris-T SLM), в Иорданию поступят 385 ручных противотанковых систем компании Dynamit Nobel. Стоимость всего этого оружия не разглашается.