Германия продолжает поставки оружия в неспокойный регион
ПУ ЗРК Iris-T SLM.
Источник: forum.militaryparitet.com
Федеральное правительство Германии одобрило некоторые контракты по поставке вооружений в страны Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает rp-online.de 19 сентября.
Поставки немецкого оружия одобрены в такие страны как Египет, Саудовская Аравия, Иордания и Катар.
В СА одобрена поставка четырех контрбатарейных РЛС на самоходных шасси. Катар получил одобрение на на продажу 170 боеголовок и двигателей для ракет воздушного боя Meteor. Египет поучит семь систем ПВО от компании Diehl (ракеты Iris-T SLM), в Иорданию поступят 385 ручных противотанковых систем компании Dynamit Nobel. Стоимость всего этого оружия не разглашается.
26.09.2018
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Права на данный материал
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