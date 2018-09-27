В России заявляют о полном уничтожении химоружия под международным контролем

Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии.

Ижевск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия завершила уничтожение запасов химического оружия в прошлом году, весь процесс проходил под контролем международных инспекторов, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"Все российское химическое оружие уничтожено под непрерывным многоуровневым контролем международных инспекторов", - сказал В.Капашин журналистам в среду.

"Все технологические линии по его производству, средства доставки химических боеприпасов, взрыватели химических боеприпасов демонтированы и также уничтожены", - добавил он.

Он подчеркнул, что все имевшиеся в России запасы химического оружия безвозвратно уничтожены, и организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдала сертификат об этом.

Ранее сообщалось, что последние запасы химоружия в России были уничтожены 27 сентября 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

Вопрос об уничтожении химоружия в РФ возник после того, как в начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявляла в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.