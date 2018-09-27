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27.09.2018
Интерфакс-АВН

В России заявляют о полном уничтожении химоружия под международным контролем

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Кизнер
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Ижевск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия завершила уничтожение запасов химического оружия в прошлом году, весь процесс проходил под контролем международных инспекторов, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"Все российское химическое оружие уничтожено под непрерывным многоуровневым контролем международных инспекторов", - сказал В.Капашин журналистам в среду.

"Все технологические линии по его производству, средства доставки химических боеприпасов, взрыватели химических боеприпасов демонтированы и также уничтожены", - добавил он.

Он подчеркнул, что все имевшиеся в России запасы химического оружия безвозвратно уничтожены, и организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдала сертификат об этом.

Ранее сообщалось, что последние запасы химоружия в России были уничтожены 27 сентября 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

Вопрос об уничтожении химоружия в РФ возник после того, как в начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявляла в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

26.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
Компании
ГРУ
Проекты
Химоружие
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