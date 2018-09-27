Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М

Баку (Азербайджан) 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Сверхдальняя гиперзвуковая ракета Р-37М поступит на вооружение истребителя пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Ну да, конечно, на внешней подвеске", - сказал Б.Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.

В июле газета "Известия" сообщила, что испытания ракеты находятся на завершающей стадии. По данным издания, ракета сможет поражать высокоскоростные цели на дальности более 300 км. На заключительной стадии полета ракета способна развивать гиперзвуковую скорость до 6 Маха.

Новая ракета - это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, разработка которой стартовала в начале 1980-х годов. Разработку ракеты вело конструкторское бюро "Вымпел" им И.И. Торопова, в настоящий момент входящее в состав КТРВ. В 1985 году Р-37 вышла на испытания, а спустя четыре года была принята на вооружение. Но из-за габаритов (длина более 4 м и стартовая масса 6 т) ее единственным носителем стал перехватчик МиГ-31. Работы по созданию Р-37М были начаты в конце 2000-х годов.

В марте замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил "Интерфаксу", что истребители пятого поколения Су-57 в перспективе могут получить на вооружение авиабомбу "Дрель".

"Авиабомба "Дрель" может применяться со всех типов самолетов - от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков. В перспективе будет возможно применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", - заявил А.Кочкин.

"Основная цель этой авиабомбы - нанесение ударов по объектам, не заходя в зону поражения средств ПВО противника: самолет сбрасывает бомбу, она планирует и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели", - сказал А.Кочкин

"Дрель" - новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

На форуме "Армия-2018" ОАК и Минобороны РФ заключили контракт на поставку ВКС РФ первых двух истребителей Су-57 до 2020 года. После подписания контракта замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ВКС РФ рассчитывают в ближайшей перспективе получить 15 истребителей пятого поколения.