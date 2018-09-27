Антитеррористические учения СНГ в 2019 году пройдут в Армении

БТР-82А вооруженных сил Киргизии во время учений Иссык-Куль.

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен - РИА Новости. Следующие антитеррористические учения СНГ планируется провести в Армении, сообщил руководитель Антитеррористического центра Содружества генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Следующие учения планируется проводить в республике Армения", - сказал Новиков на церемонии закрытия совместных учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018".

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.