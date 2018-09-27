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27.09.2018
РИА Новости

Антитеррористические учения СНГ в 2019 году пройдут в Армении

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БТР-82А вооруженных сил Киргизии
БТР-82А вооруженных сил Киргизии во время учений Иссык-Куль.
Источник: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен - РИА Новости. Следующие антитеррористические учения СНГ планируется провести в Армении, сообщил руководитель Антитеррористического центра Содружества генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Следующие учения планируется проводить в республике Армения", - сказал Новиков на церемонии закрытия совместных учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018".

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

26.09.2018
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Страны
Армения
Киргизия
Проекты
Военные учения
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