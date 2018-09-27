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27.09.2018
РИА Новости

В России создадут технологию распознавания замаскированных баз террористов

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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Катран. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Катран. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские учёные успешно создают технологии по автоматическому распознаванию баз террористов на фотографиях, сделанных с беспилотников, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

"Проект развивается весьма успешно, проведён ряд полевых испытаний, которые подтверждают эффективность создаваемых технологий. Завершение проекта ожидается в 2019 году", - сказал Гарбук.

По его словам, в рамках этого проекта создаются, по сути, две технологии. Одна направлена на решение антитеррористических задач, связанных с выявлением схронов оружия, замаскированных баз террористов на полученных с беспилотников снимках.

"Вторая задача связана с решением задач оборонного характера: автоматическое выявление авиационной, морской техники, сухопутных вооружений на снимках, полученных из космоса", - уточнил Гарбук.

Головным исполнителем технологии является Московский физико-технический институт, который победил в открытом конкурсе, проводившимся в 2016 году, заключил Гарбук.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

26.09.2018
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