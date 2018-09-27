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27.09.2018
РИА Новости

Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов

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Афганские военные. Архивное фото
Афганские военные. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Wakil Kohsar

ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Афганистан, Индия, Иран и Китай поддержали создание единой с Россией базы террористических организаций.

Как сообщил пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин, речь об этом шла на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Участники встречи отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ России. Они подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран-участниц сегодняшней встречи", - отметил Аношин.

По словам представителя Совбеза, участники консультаций выразили близкие оценки деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана. "Они поддержали инициативу иранских коллег по формированию нового механизма на уровне секретарей Совбезов, обменялись мнениями по приоритетным задачам на афганском направлении", - добавил он.

26.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Индия
Иран
Китай
Россия
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