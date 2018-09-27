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27.09.2018
ТАСС

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС приняли участие в учениях в Киргизии

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Всего в маневрах задействовано около 2 тыс. военнослужащих РФ и Киргизии, а также почти 400 единиц техники

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 26 сентября. /ТАСС/. Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ пролетела над районом проведения условной контртеррористической операции для предотвращения эскалации возможного конфликта в ходе учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"После пролета стратегов командующий объединенной группировкой войск принял решение провести наземную и воздушную разведку местности для уточнения боевой задачи на наступление. Данную задачу выполнил фронтовой разведчик Су-24МР", - уточнили в пресс-службе.

По легенде учений, крупные незаконные вооруженные формирования террористической направленности осуществляют переход государственной границы Киргизии для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России) на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения Вооруженных Сил Киргизии и Вооруженных Сил Российской Федерации (Центрального военного округа).

Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

26.09.2018
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