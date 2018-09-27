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27.09.2018
ТАСС

Артиллеристы ЮВО впервые применили "кочующие минометы" на учениях в Абхазии

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Zoopark-1
Машина радиолокационного комплекса 1Л219М "Зоопарк-1". Источник: www.vektor.ru.

В ходе маневров поиск целей осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк", а также беспилотной авиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа, базирующиеся в республике Абхазия, на учениях впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил условного противника, сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Подразделения артиллерии российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках розыгрыша эпизода двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установленные в кузове автомобилей "КамАЗ" минометы стали использоваться при боевой подготовке подразделений военного округа с середины августа текущего года, по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Этот тип вооружения позволяет артрасчетам производить максимально быструю смену позиций.

"В ходе учения поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии организовывалась в единой системе разведывательно-огневого контура", - добавили в пресс- службе.

В недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

26.09.2018
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Абхазия
Россия
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БТР-82
БТР-82А
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