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27.09.2018
ТАСС

Береговой комплекс "Бастион" впервые поразил мишень в Арктике на учениях Северного флота

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Пуск ракеты с берегового ракетного комплекса "Бастион"
Пуск ракеты с берегового ракетного комплекса "Бастион".
Источник: РИА Новости/Виталий Аньков

Стрельба по мишени в акватории моря Лаптевых, имитирующей отряд кораблей условного противника, велась с побережья острова Котельный

ТАСС, 26 сентября.  Моряки Северного флота впервые применили на учениях в Арктике береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета комплекса поразила морскую мишень в 60 км от берега, сообщили  в пресс-службе флота.

"Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб. Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применен береговой ракетный комплекс "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный", - рассказали в пресс- службе.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" успешно выполнил стрельбу по морской мишени на удалении более 60 километров. Комплекс подтвердил свою готовность эффективно выполнять задачи по охране островов и морского побережья России в Арктике.

Стрельба по мишени в акватории моря Лаптевых, имитирующей отряд кораблей условного противника, велась с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс".

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении тактической группы Северного флота, использовался БРК "Рубеж". В конце августа в ходе тактического учения он был успешно применен и поразил двумя ракетами "Термиты" мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 км от берега.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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