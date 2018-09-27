Лагерь условных боевиков обстреляли "Искандерами" на учениях в Киргизии

Также в ходе маневров нанесли удар дальние бомбардировщики Ту-22М3

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 26 сентября. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" выполнил пуск баллистической ракеты по базовому лагерю "террористов" в ходе учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там отметили, что перед нанесением ракетного удара была проведена разведка боем при поддержке вертолетов армейской авиации Ми-24, которые нанесли огневое поражение скоплениям боевиков в районе проведения контртеррористической операции.

"После пуска ракеты комплекса "Искандер-М" по базовому лагерю "террористов" командующий объединенной группировкой войск принял решение уничтожить оставшихся "боевиков", которые предприняли попытки скрыться. Для осуществления задуманного плана были задействованы подразделения второго эшелона, а также танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия, минометы и огнеметы," - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, для выявления возможных маршрутов выдвижения резервов противника было принято решение десантировать группу спецназначения парашютным способом.

Также в ходе учений пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удар по скоплению условных боевиков.

После нанесения авиаудара фронтовой самолет Су-24МР провел разведку в заданном районе на предмет "оставшихся в живых террористов", после чего командующий объединённой группировкой войск дал команду на прекращение практических действий.

По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Кыргызстана для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения Вооруженных Сил Киргизии и Вооруженных Сил Российской Федерации (Центрального военного округа). Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.