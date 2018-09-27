Войти
27.09.2018
ТАСС

Лагерь условных боевиков обстреляли "Искандерами" на учениях в Киргизии

370
0
0
ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru

Также в ходе маневров нанесли удар дальние бомбардировщики Ту-22М3

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 26 сентября. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" выполнил пуск баллистической ракеты по базовому лагерю "террористов" в ходе учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там отметили, что перед нанесением ракетного удара была проведена разведка боем при поддержке вертолетов армейской авиации Ми-24, которые нанесли огневое поражение скоплениям боевиков в районе проведения контртеррористической операции.

"После пуска ракеты комплекса "Искандер-М" по базовому лагерю "террористов" командующий объединенной группировкой войск принял решение уничтожить оставшихся "боевиков", которые предприняли попытки скрыться. Для осуществления задуманного плана были задействованы подразделения второго эшелона, а также танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия, минометы и огнеметы," - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, для выявления возможных маршрутов выдвижения резервов противника было принято решение десантировать группу спецназначения парашютным способом.

Также в ходе учений пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удар по скоплению условных боевиков.

После нанесения авиаудара фронтовой самолет Су-24МР провел разведку в заданном районе на предмет "оставшихся в живых террористов", после чего командующий объединённой группировкой войск дал команду на прекращение практических действий.

По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Кыргызстана для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения Вооруженных Сил Киргизии и Вооруженных Сил Российской Федерации (Центрального военного округа). Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
Град РСЗО
Искандер
Ми-24
Мста-Б
Мста-С
Орлан-10
Су-24
Су-24М
Су-25
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.09.2018
Су-24М и Су-25 уничтожили условных террористов в ходе учений в Киргизии
27.09.2018
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС приняли участие в учениях в Киргизии
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 07:24
  • 7532
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.09 07:10
  • 2
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 06:09
  • 42
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.09 06:04
  • 2
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 05:08
  • 1
Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей
  • 27.09 04:56
  • 35
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 27.09 00:22
  • 1
В России к концу года представят первую самозарядную снайперскую винтовку
  • 27.09 00:18
  • 2
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 27.09 00:15
  • 1
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 00:02
  • 336
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 26.09 21:53
  • 34
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 26.09 19:50
  • 109
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 17:07
  • 1
"Умеренный стелс" J-20 не соперник F-35
  • 26.09 16:35
  • 21
Шаг на пути в тысячу миль: новые ракеты армии США
  • 26.09 16:35
  • 19
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях