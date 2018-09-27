На Играх боевых искусств в Анапе разыграли 700 комплектов медалей

Как сообщает ТАСС, в этом году на юношеских Играх было представлено 22 вида спорта, аккредитованных Минспортом России: киокусинкай, ВБЕ (вьет во дао), тхэквондо (ИТФ), спортивная борьба (грэпплинг), тайский бокс, кикбоксинг, ВБЕ (сито-рю), ВБЕ (сетокан), кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство.

В состязаниях приняли участие более 4000 юных спортсменов из 75 регионов нашей страны, было разыграно более 700 комплектов медалей.

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По итогам Игр победу в общекомандном зачете среди регионов с населением свыше 1,5 млн человек одержала сборная Краснодарского края. В категории менее населенных регионов первое место заняла команда РСО-Алании. Лучшие результаты акции "Рекорд РСБИ" показали Альмир Шарафеев из Татарстана и Артем Резяпкин из Мордовии, сделавшие по 2222 отжимания, Беслан Дидиев из Чечни, выполнивший 85 подтягиваний и Анжелика Ковлева также из Татарстана с 6 тыс. приседаний.

"На протяжении двух недель мы имели возможность оценить талант и мастерство юных спортсменов, приехавших в Анапу со всей России. Было очень приятно видеть счастливые лица детей и их родителей. Мы также надеемся, что в следующем году вы вернетесь в этот прекрасный город, чтобы вновь радовать нас своими спортивными успехами", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Российского союза боевых искусств Рамиля Габбасова.

По ходу игр более трех тысяч спортсменов вступили во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Армейский рукопашный бой формирует лидеров ратной учёбы

Без всякого преувеличения можно сказать, что армейский рукопашный бой в подразделениях российской армии – один из самых популярных видов спорта. И не случайно показательные выступления бойцов этого в полном смысле слова прикладного армейского спорта на праздничных мероприятиях становятся одними из самых динамичных и увлекательных зрелищ.

Конечно, в показательных поединках нет полного контакта и движения спортсменов больше напоминают некое ритуальное действо, призванное продемонстрировать ловкость, силу, быстроту реакции, умение держать удар, но и здесь выразительно проявляются высокая спортивная квалификация, практическое владение сложными приёмами борьбы.

Опросы военных психологов показывают, что абсолютное большинство новобранцев из числа солдат по призыву хотели бы овладеть навыками этого вида спорта. Правда, поначалу не все готовы пройти испытания контактным рукопашным поединком. Вот здесь и срабатывают наставнические и инструкторские качества ведущих спортсменов-рукопашников. Знание спортсменом приёмов борьбы на татами ценны сами собой, но не меньшее значение имеет методический опыт выстраивать весь процесс подготовки к поединку.

Офицер пошагово знает весь путь от первичного овладения приёмами, общефизической подготовки до формирования бойца высокой спортивной категории. И свои знания он применяет не только в подготовке достойного резерва в ряды сборной команды, но и для приобщения всех военнослужащих к успешным навыкам ведения рукопашного боя. И спорт становится здесь добрым подспорьем ратному становлению бойцов.

Этот вид спорта формирует у военного человека смелость, решительность, стойкий характер и психологическую уверенность в победе, что очень важно не только в реальных боевых условиях, но и в преодолении трудностей повседневной ратной учёбы. И особенно это заметно в становлении солдат по призыву.

Победители ротных, батальонных состязаний, как правило, выходят в лидеры среди своих сверстников по всем остальным видам ратной учёбы. Да и внешне эти молодые солдаты мужают заметнее. А ещё этот довольно жёсткий вид спорта учит настоящему воинскому благородству – уважать достойного соперника, соблюдать рыцарские правила поединка.

По материалу Владимира Ссосницкого, «Красная звезда»