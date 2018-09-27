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27.09.2018
ТАСС

Участники учений "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018" использовали опыт действий в Сирии

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Генерал-лейтенант Александр Лапин отметил, что на учениях в Киргизии впервые применили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М"

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сентября. /ТАСС/. Объединенная группировка войск, состоящая из подразделений ВС России и Киргизии, использовала на антитеррористических учениях СНГ опыт боевых действий в Сирии. Об этом сообщил в среду журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Мы провели войсковой этап операции, для чего была создана объединенная группировка войск, которая включала в себя группировку сухопутных войск, группировку ракетных войск и артиллерии, - сказал Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018". - Что важно, мы впервые применили в Киргизии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", а точность поражения вы все наблюдали - прямо в цель. Важно, что мы опирались на опыт боевых действий в Сирии".

"Кроме того, была создана группировка беспилотных летательных аппаратов, и мы применяли ее, основываясь на опыте, приобретенном в Сирии, - сообщил Лапин. - Это и "Форпост", и "Орлан", и "Тахионы".

Он обратил особое внимание на группировку радиоэлектронной борьбы, которая непрерывно осуществляла воздействие на системы управления условного противника. Лапин подчеркнул, что на учениях была применена тактика "вертикального охвата", предполагающая переброску аэромобильных сил и воздушно-десантных подразделений для обеспечения последующих действий главной ударной группировки войск. "Ударная группировка успешно справилась с задачей и по поиску, и по уничтожению разрозненных бандгрупп", - сказал командующий.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Киргизия
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