Войти
26.09.2018
РБК

В Китае разработали прототип квантового радара

200
0
0
Квантовый радар
Иллюстрация "разработка квантового радара".
Источник: news.vse42.ru

Китайские ученые разработали действующую модель квантового радара, основанного на принципе квантовой запутанности. Разработкой подобной технологии занимаются также Канада и США.


Китайские ученые разработали и построили квантовый радар, способный обнаруживать воздушные цели на дальних расстояниях. Об этом сообщает издание China Daily News со ссылкой на интервью с Сунь Цзюнем, главой научно-исследовательской лаборатории, осуществлявшей разработку технологии.


Радар, разработанный Нанкинским университетом, способен обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии более 100 км. По сравнению с предыдущими поколениями аналогичной техники он обладает большей точностью и способен отслеживать объекты, созданные по технологии «стелс».


«Характеристики квантового радиолокатора включают в себя высокую надежность, точность и работоспособность в сложных условиях. Также он обладает высокой мобильностью, которая позволяет обеспечить его установку на различных видах носителей», — сообщил Сунь Цзюнь. Также он отметил, что квантовый радар способен более успешно противостоять контрмерам противника.


Китайский квантовый радар — это экспериментальный образец, который еще проходит испытания, отмечает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Каменов. Он подчеркнул, что Китай в настоящее время «в состоянии решать сложнейшие задачи», подобные таким военным разработкам.


«Китайцам по зубам такие вещи. Критерием может служить то, что они в течение последней пятилетки стали страной с наивысшим показателем надежности запуска космических аппаратов», — отметил он.


Традиционные радары основаны на принципе отражения электромагнитных волн от потенциальных целей. Это делает их восприимчивыми к помехам. Кроме того, применение комплекса технологий «стелс» помогает добиться снижения заметности целей в различных диапазонах электромагнитного спектра — этому способствуют радиопоглощающие материалы и специальные геометрические формы.


В свою очередь принцип действия квантового радара основан на излучении субатомных частиц, отмечает издание. Таким образом, они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать объекты, изготовленные с применением технологий малой заметности.


Помимо Китая разработкой подобных технологий занимается еще несколько стран. Так, технологию обнаружения объектов, основанную на принципе квантовой запутанности, еще в 2007 году запатентовала американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin. В апреле стало известно, что Канада инвестировала в разработку квантового радара $2,7 млн — его разработкой будет заниматься Университет Уотерлу. Как отмечала Би-би-си, квантовые радары совместной канадско-американской разработки могут быть применены в северной системе предупреждения — сети радиолокационных станций в арктическом регионе Канады. Она используется ПВО и ПРО Канады и США в качестве линии раннего предупреждения об атаке.


Георгий Тадтаев, Валерий Романов

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Арктика
Похожие новости
27.03.2018
Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
14.03.2018
Россия укрепляет свои позиции в Баренцевом море
08.12.2017
"Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"
29.11.2017
Сухогруз "Прощай, Монтана" возвращается
13.11.2017
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.09 05:21
  • 3
Т-72Б3 оснастят активной защитой
  • 26.09 05:17
  • 16489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 05:12
  • 706
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.09 05:07
  • 95
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 05:06
  • 33
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 26.09 04:55
  • 38
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 26.09 03:37
  • 11
Начнется ли распад Украины
  • 26.09 01:12
  • 3
ВДВ России и Силы специальных операции Белоруссии начали учения под Новороссийском
  • 25.09 23:31
  • 7526
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 23:20
  • 2
Получены первые в истории фото с поверхности астероида
  • 25.09 23:07
  • 3
В России признали отсутствие денег на пилотируемую космонавтику
  • 25.09 21:48
  • 42
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 25.09 19:04
  • 2
Системы C-400 взяли под контроль все Черное море
  • 25.09 17:45
  • 296
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 25.09 16:21
  • 1
С-300 и системы РЭБ закроют небо Сирии для чужой авиации