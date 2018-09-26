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26.09.2018
Российская газета

Фантастический самолет превратят в гиперзвуковой беспилотник

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Источник: rg.ru

В США появились планы по реанимации высотного разведчика Lockheed SR-71 Blackbird. Он стал легендарным благодаря фантастическому дизайну и выдающимся летным характеристикам.

Проект SR-72 предполагает создание на базе самолета разведывательного беспилотника, способного летать со скоростью шести Махов, пишет Popular Mechanics. Для этого Lockheed планирует использовать технологии экспериментального боевого блока Falcon 2. Будет у SR-72 и ударная версия. Прототип беспилотника построят в начале следующего десятилетия, тогда же начнутся его испытания.

Впервые поднявшийся в небо в 1964 году Lockheed SR-71 Blackbird и в наше время выглядит пришельцем из будущего. Это первый самолет, в котором использовались стелс-технологии: плоское треугольное крыло, отклоненные в стороны кили, радиопоглощающие покрытия. Правда, на заметность самолета для радаров это не повлияло - если "Черный дрозд" (так прозвали самолет американские летчики) входил в зону ответственности советской ПВО с востока, по сети оповещения передавался сигнал "Дрофа". С запада - "Ястреб". Спасением двухместного разведчика от зенитных ракет был полет на высоте 20 километров и скорости 3000 км/ч.

Для борьбы c нагревом корпуса на высоких скоростях был применен ряд оригинальных решений. На земле из сочленений Blackbird сочилось топливо, так как в полете самолет удлинялся на десяток сантиметров. Во избежание пожаров в разведчик заливали специально разработанное для него горючее с цезием для охлаждения выхлопа. Уникальной была и смазка авиационных турбин - она делала невозможным запуск двигателей при отрицательных температурах.

Тем не менее сверхзвуковые разведчики прослужили в ВВС США 32 года. Причиной снятия их с вооружения стали советские перехватчики МиГ-31, летавшие на тех же высотах и скоростях. К тому же Blackbird был невероятно дорог и сложен в эксплуатации. Поскольку при полной заправке на земле SR-71 протекал, в воздух он поднимался с полупустыми баками, разгонялся до сверхзвука, прогревая корпус, затем тормозил, дозаправлялся в воздухе и лишь затем отправлялся на задание. Обслуживание миссий SR-71 потребовало гонять по миру целый флот летающих танкеров, поскольку 47 тонн топлива разведчику хватало на час полета.

Кстати

Экспериментальный боевой блок Falcon 2, технологиями которого SR-72 планируют разогнать до гиперзвуковых скоростей, во время теста в 2010 году исчез с экранов радаров на девятой минуте полета. Год спустя второй прототип продержался 26 минут, тем не менее Пентагон признал испытания неудачными и проект закрыли.


Антон Валагин

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SR-72
МиГ-31
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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