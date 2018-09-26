СМИ: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты

Украинский флот в Азовском море и строящаяся в Мариуполе база ВМС и будут уничтожены в считаные минуты в случае конфликта с Россией. Речь идет о бронекатерах "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательном судне "Донбасс" и морском буксире "Корец".

К такому выводу пришел аналитик американского журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"У Киева есть несколько патрульных катеров в Азовском море, еще несколько будут переведены в ближайшие месяцы. ВМФ России может потопить эти лодки и уничтожить базу за считаные минуты", - пишет обозреватель.

При этом автор статьи задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским, как Чесапикский залив, исторически американским". В качестве примера Патрик Бьюкенен приводит ситуацию с Грузией, которую США и НАТО пытались превратить в противовес России в регионе.

"Когда Грузия, полагая, что она может вышвырнуть российских миротворцев и вновь аннексировать свою отделившуюся провинцию Южная Осетия, напала в августе 2008 года, российская армия выгнала грузин через 48 часов", - пишет колумнист.

Впрочем, боевые возможности украинского флота и без того сильно преувеличены. Новейшие украинские бронекатера "Гюрза-М" оказались практически бесполезны для несения боевой вахты на реках и озерах, а также в прибрежной морской зоне. Дело в том, что пушки катера не могут вести эффективный огонь без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля. Для решения проблемы украинские моряки используют кирпичи и бетонные блоки, весом около 100 килограммов.

Николай Грищенко