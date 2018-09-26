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26.09.2018
Российская газета

Россия перебросила "колесные танки" в Среднюю Азию

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2С23 "Нона-СВК"
Самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК".
Источник: Пресс-служба Центрального военного округа

Российские "колесные танки" - самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК" в составе подразделений отдельной мотострелковой бригады из Тувы переброшены в Киргизию.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, эта техника будет задействована на полигоне Эдельвейс в ходе учений государств-участников СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".

Данные 120-мм САУ поступили на вооружение этого горного соединения в начале текущего года. Их не зря прозвали колесными танками - боевые машины могут успешно бороться с бронетехникой противника. Для этого имеются кумулятивные боеприпасы, способные пробить броню толщиной в 600 мм.

Также "Ноны" применяются как минометы и гаубицы. Осколочно-фугасными боеприпасами они уничтожают цели на расстоянии в 12,8 км.

В боекомплекты машин, насчитывающие до 30 выстрелов, могут входить корректируемые высокоточные снаряды. На башне 2С23 устанавливается 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Вес боевой машины - 14,5 т. Двигатель - дизельный, 260-сильный. Максимальная скорость - до 80 км/ч и 10 км/ч - на плаву. Запас хода - 600 км. Экипаж - 4 человека.

Чтобы добраться до района учений "Нона-СВК" вместе с бронеавтомобилем "Тигр" совершили марш протяженностью свыше 2 тысяч километров.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

25.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Нона-СВК
ПКТМ
Тигр
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