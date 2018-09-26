Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
Российские снайперы могут получить гиперзвуковые патроны с начальной скоростью полета пули около 2000 метров в секунду. Экспериментальные разработки ведет частная оружейная компания, специализирующаяся на создании особо дальнобойных снайперских винтовок: "Диверсант", "Сумрак", "Сталинград", "Возмездие" и "Севастополь".
"Думаю, при определенной господдержке уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полета пули 2000 метров секунду. Это уже гиперзвук", - заявил РИА Новости главный конструктор оружейной компании Владислав Лобаев.
По его мнению, новый боеприпас повысит бронепробиваемость и настильность, что позволит стрелять на тысячу метров без внесения поправок. Он также отметил, что гиперзвуковые патроны будут снаряжены уже не порохом, а детонирующими химическими веществами особого состава.
Впрочем, ученые считают, что винтовочную пулю до гиперзвуковых скоростей можно разогнать, используя иные физические принципы.
Николай Грищенко
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