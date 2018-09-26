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26.09.2018
Российская газета

Самую секретную подлодку России выведут из эллинга

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Белгород
Субмарина проекта 09852 «Белгород».
Источник: belive.ru

Подводная лодка специального назначения "Белгород" будет выведена из эллинга судостроительного завода в Северодвинске до конца года.

- К концу года готовится к выводу атомный подводный крейсер "Белгород", заказ № 664, - рассказал ТАСС Владимир Дорофеев, генеральный директор спроектировавшего корабль КБ "Малахит" .

Атомный подводный крейсер К-329 "Белгород" должен был стать ракетоносцем типа "Антей". Корабли этого класса вооружены 24 крылатыми ракетами "Гранит" и предназначены для охоты за крупными надводными кораблями - в первую очередь, авианосцами. В 2012 году субмарину начали строить по новому проекту, при этом ее длина выросла с 154 до 184 метров. "Белгород" на 11 метров длиннее гигантских подводных крейсеров проекта "Акула", признанных самыми большими в мире.

Назначением новой субмарины станут глубоководные исследования и спасение на море. В прибавивших "Белгороду" 30 метров дополнительных отсеках разместится оборудование для работы на большой глубине и необитаемые аппараты, способные устанавливать под водой различное оборудование и производить его инспекцию.

По данным из открытых источников, в днище крейсера находится стыковочный узел, поэтому разглядеть его ношу или аппаратуру, с которой он работает, невозможно ни со спутника, ни с причала. В 2015 году в СМИ попала информация о гигантской торпеде "Статус-6", способной доставить термоядерный заряд со скоростью 100 узлов в любую точку мирового океана. Носителем нового оружия названы атомные подлодки "Белгород" и "Хабаровск".


Антон Валагин

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Гранит
Проекты
941 Акула
Авианосец
Статус-6
Ядерный щит
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