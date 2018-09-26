Британцы вооружатся "Боксёрами"

Великобритания планирует стать крупнейшим оператором бронетранспортёров Boxer. Вчера, 23 сентября, руководитель отдела закупок вооружения Минобороны Великобритании Стюарт Эндрю официально дал "зелёный свет" программе по закупке 500 новых боевых машин для британской армии.

Армия Великобритании нуждается в большом количестве новых бронетранспортёров. Планировалось, что военное ведомство объявит тендер на закупку новых боевых машин, но в Минобороны решили пойти более коротким путём. Так, было объявлено о возвращении в программу разработки Boxer MIV, из которой британцы вышли в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.

Промо-ролик бронетранспортёра Boxer с 30-мм пушкой

Производством БТР Boxer занимается консорциум Artec, в который входят компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Raytheon, Rolls-Royce и Pearson Engineering. При этом уже в следующем году британцы выберут отечественного подрядчика, что позволит довести количество "отечественных" "Боксёров" до 60%. Потребность британской армии в новых бронетранспортёрах составляет около 500 единиц. При этом военное ведомство намерено потратить на их закупку приблизительно ?2 млрд.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8?8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.