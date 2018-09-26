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26.09.2018
Warspot

"Морские котики" поделятся подводным транспортом с британцами

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Подводный транспорт спецназа MK 8 SDV.
Подводный транспорт спецназа MK 8 SDV.
Источник: navyrecognition.com

Британский спецназ ВМС (Royal Navy’s Special Boat Service) получит новые американские "минисубмарины". Вчера, 23 сентября, портал seawaves.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Великобритании по продаже трёх аппаратов MK 11 SWCS.

В 2011 году компания Teledyne выиграла контракт от USSOCOM (Командования сил специальных операций США), а спустя три года первый подводный транспорт спецназа нового типа начал поступать на вооружение. Теперь же новые MK 11 SWCS (Shallow Water Combat Submersibles) будут перебрасывать к берегу и британский спецназ.

В британских ВМС, как ранее в американской армии, MK 11 SWCS заменят устаревающие MK 8 SDV (SEAL Delivery Vehicle). Стоимость потенциального контракта оценивается в $90 млн. Всего планируется закупить три единицы MK 11 SWCS, которые будут эксплуатироваться на субмаринах типа Astute.

Известно, что для подразделений спецназа ВМС США "Морские котики" (SEAL) разработаны два типа пилотируемых подводных аппаратов: "мокрый" SEAL Delivery Vehicle (SDV) и "сухой" Advanced SEAL Delivery System (ASDS). "Мокрый" подводный аппарат является буксировочным средством, при использовании которого спецназовцы находятся в воде и дышат через собственные акваланги. "Сухой" ASDS разрабатывался в виде миниатюрной субмарины, вмещающей трёх человек и специальное оборудование, но в серию не пошёл из-за перерасхода средств, а опытный образец был уничтожен пожаром в 2008 году. В 2016 году компания Lockheed Martin сообщила о подписании контракта с (SOCOM) на постройку трёх "сухих" пилотируемых подводных аппаратов Dry Combat Submersibles (DCS), но о принятии их на вооружение пока не сообщалось.

25.09.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Lockheed-Martin
Сухой ПАО
Проекты
Astute АПЛ
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