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26.09.2018
Warspot

Glock выпустил новый пистолет

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Пистолет Glock 45.
Пистолет Glock 45.
Источник: glock.com

Glock готовится к выводу на рынок новой модели пистолета. Вчера, 24 сентября, на официальном сайте компании появилось описание Glock 45 — новой вариации неудавшегося армейского пистолета.

Glock 45 внешне очень похож на Glock 19X, успешными продажами которого компания хвасталась в июле этого года. Похоже, в Glock решили воспользоваться проигрышем в программе XM17 и выпустить ещё одну потенциально успешную модель для гражданского рынка.

Обзор Glock 45

"G45 с компактной рамкой и полноразмерной рукояткой получил все преимущества пистолетов Glock пятого поколения. Используя наработки, полученные при проектировании военных пистолетов Glock 19X, мы разработали модель, которая отвечает всем требованиям и нормам силовых структур во всём мире", — сообщили в пресс-службе Glock.

G45 поступит в розничную продажу уже 5 октября. Длина пистолета составляет 189 мм, рамки — 174 мм, ствола — 102 мм. Вес оружия составляет 616 г (с полным магазином — 860 г). Glock 45 питается патронами калибра 9?19 мм от стандартных 17-зарядных магазинов, а также совместим с магазинами расширенной ёмкости.

25.09.2018
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  • В новости упоминаются
Компании
Glock GmbH
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