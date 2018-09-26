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26.09.2018
Warspot

Мегапуля или бомба?

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B-52
B-52.
Источник: rg.ru

Большинство американских бомб слишком мощны для современных реалий ведения боя. Вчера, 24 сентября, портал breakingdefense.com сообщил о том, что ВВС США приступили к разработке "умных" бомб с регулируемой мощностью взрыва.

Долгое время бомбами, которые могли менять свою мощность, оставались ядерные боеприпасы. В 2015 году бомбы нового поколения анонсировала немецкая компания TDW; по словам разработчиков, их боеприпас имеет регулируемую мощность в пределах от 10% до 100%, что позволяет применять один и тот же боекомплект для различных сценариев боя. Теперь же нечто подобное хотят получить и ВВС США.

По словам директора подразделения боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС США Гэрри Хаасе, после "Холодной войны" в американской военной стратегии важное значение имеет минимизация жертв среди гражданского населения. Таким образом, бомбы, разработанные ранее, не могут обеспечить "точечного" поражения, особенно в условиях плотной застройки.

В Исследовательской лаборатории ВВС США уже приступили к разработке бомб с настраиваемой мощностью. Сейчас военные работают над боеприпасами калибра 2000 (907 кг) и 250 (113 кг) фунтов. По словам Хаасе, новые бомбы смогут "поразить как конкретного человека за переполненным столом, будучи сброшенными в виде огромной пули, так и уничтожить весь вражеский лагерь взрывом". В ВВС США указывают, что бомбы с настраиваемой мощностью взрыва позволят существенно упростить логистику и применение бомб, поскольку лётчики смогут выполнять широкий спектр задач, вылетая на задания с единым типом боеприпаса.

25.09.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Проекты
Ядерный щит
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