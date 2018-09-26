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26.09.2018
Warspot

В гостях у "Ческой збройовки"

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Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2
Автоматическая винтовка чешского производства Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2 в стандартном варианте под патрон 5,56х45 мм НАТО.
Источник: Michal Zdobinsky / Jane's

В 1922 году в Чехии начал работу завод Česká zbrojovka Strakonice. В 1936 году, в свете роста реваншистских настроений в Германии, в очень сжатые сроки в городке Угерски-Брод был построен ещё один оружейный завод Česká zbrojovka Uherský Brod, производящий огнестрельное оружие по сегодняшний день.

Вчера, 24 сентября, YouTube-канал Polenar Tactical опубликовал атмосферный видеоролик, снятый во время одного из пресс-туров по заводу Česká zbrojovka Uherský Brod. На видео можно проследить различные этапы производства пистолетов и винтовок, а также их тестовый отстрел.

Тур по заводу Česká zbrojovka Uherský Brod

25.09.2018
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Страны
Германия
Чехия
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