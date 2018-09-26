В гостях у "Ческой збройовки"
Автоматическая винтовка чешского производства Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2 в стандартном варианте под патрон 5,56х45 мм НАТО.
Источник: Michal Zdobinsky / Jane's
В 1922 году в Чехии начал работу завод Česká zbrojovka Strakonice. В 1936 году, в свете роста реваншистских настроений в Германии, в очень сжатые сроки в городке Угерски-Брод был построен ещё один оружейный завод Česká zbrojovka Uherský Brod, производящий огнестрельное оружие по сегодняшний день.
Вчера, 24 сентября, YouTube-канал Polenar Tactical опубликовал атмосферный видеоролик, снятый во время одного из пресс-туров по заводу Česká zbrojovka Uherský Brod. На видео можно проследить различные этапы производства пистолетов и винтовок, а также их тестовый отстрел.
Тур по заводу Česká zbrojovka Uherský Brod
25.09.2018
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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