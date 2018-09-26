Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ

Новые комплексы уже доставлены на авиабазу Хмеймим

Минобороны России начало резко усиливать группировку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. Первые комплексы РЭБ в понедельник доставлены самолетами Ил-76 на авиабазу Хмеймим. 24 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом заявил о передаче САР современного зенитного ракетного комплекса С-300. Усиление ПВО и РЭБ в арабской республике позволит защитить наших военнослужащих в этой стране, отмечают эксперты. В понедельник Минобороны представило дополнительные доказательства вины ВВС Израиля в гибели российского Ил-20. Данные с радара С-400 на базе Хмеймим подтверждают, что израильские истребители оставались в районе трагедии после того, как был сбит самолет-разведчик.

Непроницаемый купол

Как рассказали "Известиям" несколько источников, близких к военному ведомству, усиление российской группировки РЭБ в Сирии уже началось. Первые комплексы радиоэлектронной борьбы были переброшены на авиабазу Хмеймим в понедельник. Их перевезли военно-транспортные Ил-76. Точный состав обновленной группировки и ее возможности не разглашаются.

Задачей российских средств радиоэлектронной борьбы станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать территорию Сирии. Также российские комплексы РЭБ займутся подавлением систем спутниковой навигации. Помимо самой САР, группировка РЭБ будет воздействовать на цели в прилегающих районах над акваторией Средиземного моря.

По словам главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева, скорее всего, в Сирию были переброшены системы "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель". Но не исключено, что в САР также появится новейший мобильный комплекс РЭБ "Дивноморье". Российские средства РЭБ смогут создать непроницаемый радиоэлектронный купол над сирийским побережьем и прилегающей акваторией Средиземного моря в радиусе нескольких сотен километров.

— "Красуха-4" предназначена для борьбы с самолетами и беспилотниками, а "Житель" эффективно работает по системам спутниковой навигации, — отметил эксперт. — Но не так давно стало известно, что в войска начали поступать новейшие комплексы РЭБ "Дивноморье". Это универсальная машина — она одна может ставить помехи бортовым радиолокаторам, системам связи и управления и даже спутниковой навигации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что Россия будет осуществлять радиоэлектронное подавление систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории Сирии.

Комплекс РЭБ "Красуха-4" борется с авиационными радиолокаторами, а также системами связи и передачи информации. Считается, что он может эффективно подавлять сигнал всех современных радиолокационных станций. Кроме того, "Красуха-4" глушит радиоканалы управления беспилотниками. Предположительная дальность действия комплекса — 150–300 км.

Автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации (в том числе GPS). Сигнал глушится в радиусе 20–30 км.

Мобильные комплексы "Дивноморье" подавляют локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников. А также создают мощные помехи для "летающих радаров" типа Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

В "Дивноморье" входят высокотехнологичный командный пункт, станция радиотехнической разведки и мощные средства подавления. Комплекс помещается всего на одной машине. Система разворачивается в боевое положение за несколько минут. При этом комплекс способен "зонтиком" помех закрыть от РЛС-обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

Уничтожить 50 целей

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, зенитный ракетный комплекс С-300, который Россия передаст САР по поручению президента в связи с инцидентом со сбитым самолетом Ил-20, будет направлен сирийской армии в течение двух недель. ЗРК существенно укрепит боевые возможности ПВО Сирии, так как обладает высокой скорострельностью и помехозащищенностью, добавил глава Минобороны.

Как рассказали "Известиям" несколько источников, близких к военному ведомству, Дамаску будет передан полковой комплект зенитно-ракетной системы С-300ПМУ-2 "Фаворит", поставка будет осуществлена из запасов Российской армии.

Стандартные полковые комплекты — это два зенитных ракетных дивизиона. В каждом 12 пусковых установок (ПУ) с четырьмя зенитными управляемыми ракетами. Помимо ПУ, в комплект входит радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель 64Н6Е2. РЛС обнаруживает цели на любой высоте в радиусе нескольких сотен километров. Данные в режиме реального времени передаются на пункт управления и на пусковые установки с помощью встроенных защищенных каналов связи.

Наиболее вероятно, что полк С-300 будет размещен в прибрежных районах — это позволит значительно расширить возможности сирийской ПВО, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Характеристики полкового комплекта позволят полностью перекрыть маршруты, по которым летают израильские самолеты, которые действуют в Сирии, — отметил он.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, создавая радиоэлектронную защиту и передавая сирийской стороне полк С-300, Россия думает в первую очередь о защите своих военных в этой стране.

— Российские военнослужащие действуют не только на авиабазе Хмеймим, но и в других районах Сирии, — отметил Владислав Шурыгин. — И не везде их могут прикрыть российские средства противовоздушной обороны. Поэтому израильские авиаудары ставят под угрозу их жизни. Усиление же сирийской системы ПВО снимет эту угрозу.

Новые доказательства

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 российских военнослужащих. Ил-20 попал в прицел сирийского ЗРК С-200 из-за того, что в это время четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты в Латакии и прикрылись российским самолетом. В трагедии с Ил-20 не были соблюдены российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

В понедельник Минобороны России предоставило данные с пункта управления зенитной ракетной системы С-400 с авиабазы Хмеймим. На записях индикаторов системы хорошо виден израильский истребитель F-16, российский разведчик Ил-20 и ракета комплекса С-200. Также запечатлен момент перенацеливания сирийской ракеты и поражения Ил-20. Представленная информация опровергает заявление минобороны Израиля о том, что в момент гибели российского самолета-разведчика истребители F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, "все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными".

Алексей Рамм, Богдан Степовой, Алексей Козаченко