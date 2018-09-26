Операция продолжается: Израиль не смутило крушение Ил-20

Израильской армии приказали продолжить операции против Ирана в Сирии

Израильская армия по приказу военно-политического кабинета страны должна продолжать операции против иранских сил в Сирии, сообщается в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров. Также на заседании пришли к выводу, что израильская сторона должна сохранять координацию с Россией в области безопасности.

По приказу военно-политического кабинета Израиля, армия должна продолжать операции против иранских сил в Сирии, указывается в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

В то же время там уточняется, что израильским силам необходимо "сохранять координацию с Россией в сфере безопасности".

Такое решение кабинет принял после обсуждения ситуации, сложившейся в результате крушения российского самолета Ил-20, ответственность за что Москва возложила на Израиль. Составители заявления также выразили соболезнования народу России и семьям погибших военных. Кабинет снова напомнил, что причиной трагедии считают "безответственные действия сирийской армии".

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным провести в ближайшее время встречу российских и израильских военных, чтобы обсудить координацию действий в Сирии.

Как передают местные СМИ, заседание кабинета длилось примерно три часа. На нем Нетаньяху порекомендовал министрам не комментировать в прессе катастрофу Ил-20 и ответные российские меры.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля не единожды наносили удары по объектам в Сирии, связанным с Ираном. В результате одной из подобных атак 17 сентября примерно в 23:00 по московскому времени над Средиземным морем потерпел крушение российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Все они погибли. В Минобороны России заявили, что самолет сбил С-200 ПВО Сирии в ходе обстрела израильских ВВС в провинции Латакия.

В момент ударов израильской авиации российское воздушное судно находилось в 35 км от побережья САР. Информацию, что российский самолет был сбит сирийской противовоздушной установкой, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, который также уточнил, что под удар летательный аппарат подставили самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - подчеркнул он.

Как утверждает Конашенков, четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия 17 сентября около 22:00 часов. "Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе", - отметил генерал-майор.

Израильские военные, в свою очередь, винят в инциденте Сирию, утверждая, что к гибели самолета привел беспорядочный огонь сирийских ПВО.

"Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет", - указывается в заявлении Армии обороны Израиля (IDF), опубликованном в твиттере.

В связи с этим инцидентом в России приняли решение поставить военным Сирии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом 24 сентября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что данные меры призваны "охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков".

Шойгу также подчеркнул, что российская сторона оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления. Министр уверен, что таким образом средства сирийской противовоздушной обороны гарантированно будут идентифицировать все российские летательные аппараты.

Комплекс С-300 может перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 км. Он также способен одновременно поражать несколько воздушных целей. Глава оборонного ведомства отметил, что установка обладает скорострельностью и высокой защищенностью от помех. ЗРК поставят Дамаску в ближайшие две недели.

"В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300", - подчеркнул министр, уточнив, что к тому моменту комплекс уже был готов к отправке, а военнослужащие Сирии прошли нужную подготовку. "Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - заявил Шойгу.

В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху, который состоялся по инициативе израильской стороны, премьер-министр отметил, что

передача российских ЗРК С-300 "в безответственные руки" сирийских властей способствует увеличению уровня опасности на Ближнем Востоке.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, основная задача которого - оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов в ходе проведения операций в Сирии, где израильтяне постоянно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Лидия Мисник