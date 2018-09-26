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26.09.2018
ИноСМИ

Китайско-российские военные учения: Путин демонстрирует свое могущество (Paris Match, Франция)

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Военные учения "Восток-2018"
Военные учения "Восток-2018".
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Военные выстраиваются перед сотнями танков, разбросанных по равнине, насколько хватает глаз. Вспышки разрезали небо над Забайкальем, черная земля дрожала от взрывов. Владимир Путин с улыбкой наблюдал за военным спектаклем в бинокль с трибуны, украшенной военной символикой и медалями. Его самолеты, его танки, его солдаты говорят за него. Зрелище с потоками огня и взрывами достойное американских боевиков.


"Россия - миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов!" - заявил Владимир Путин под громогласное "Ура"! Военные выстраиваются перед сотнями танков, разбросанных по равнине, насколько хватает глаз. Вспышки разрезали небо над Забайкальем, черная земля дрожала от взрывов. Владимир Путин с улыбкой наблюдал за военным спектаклем в бинокль с трибуны, украшенной военной символикой и медалями. Его самолеты, его танки, его солдаты говорят за него. Зрелище с потоками огня и взрывами достойное американских боевиков.

В эти дни геополитические сдвиги ощущаются в буквальном смысле слова. Ноутбуки экспертов, работающих на местах, дрожат от прохождения колонн вспахивающих землю танков Т-72, Т-80 или Т-90. От рева ударных самолетов Су-34, стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, многоцелевых истребителей Су-35 и перехватчиков Миг-31БМ закладывает уши. Эксперты морщились, вдыхая едкий воздух с запахом пороха от многоразовой ракеты-носителя "Ураган" и ударов вертолетов Ми-28 и Ми-35. Они видели тень войны, надвигающуюся на сибирские склоны.

Российская армия демонстрирует миру свой военный арсенал, как культурист демонстрирует свои мускулы перед толпой тщедушных зевак: легионы беспилотных летательных аппаратов, ракетные системы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", используемые в Сирии, противодроновое оружие, тяжелые беспилотники "Альтаир", совершенно новая система противоракетной обороны С-400. На местности идет самая настоящая война. Массированные авиаудары, перехват крылатых ракет, высадка морского десанта, высадка воздушного десанта, боевые действия на территории противника, военно-морское сражение. Иногда на поле боя можно увидеть в российских рядах людей в неизвестной униформе. Это солдаты из Китайской Народной Республики, которых пригласили принять участие в этой военной ролевой игре. Также в учениях принимают участие и военные из Монголии. Такой вот брутальный соседский праздник.

Откуда такие обязательства? Что символизирует такой альянс с Китаем? За несколько часов до начала операции заместитель министра обороны Андрей Картаполов высказался предельно ясно: "Мы это делаем, чтобы наши "партнеры" могли увидеть, на что мы способны… на любом театре военных действий. И поверьте мне, они поймут это послание".

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт (Dylan White) совершенно четко понял это послание из Восточной Сибири. По его мнению, Россия готовится к масштабной военной операции. "Это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем последнее время: уверенная в себе страна значительно увеличивает свой оборонный бюджет и свое военное присутствие". С 2014 года после ухудшения отношений между Россией и Западом, аннексии Крыма, западных экономических санкций и вмешательства в сирийский конфликт в 2015 году, Путин все чаще проводит военные учения. До "Востока-2018" русские также проводили учения в Средиземном море с 1 по 8 сентября, бомбардировки Идлиба продолжаются. Так что подготовиться к "масштабной войне" не составит никакого труда. Татьяна Кастуева-Жан (Tatiana Kastouéva-Jean), директор центра "Россия/Новые независимые государства" Французского института международных отношений, считает, что у России недостаточно ресурсов: "Военный бюджет России в девять раз меньше, чем у США, и на треть меньше чем у Китая. Именно в этом и заключается парадокс. Россию представляют как мощную державу, но при этом у нее ВВП как у Италии, а военный бюджет - как у Франции. Ни больше, ни меньше: такова реальность".

Чтобы защитить себя и напугать своих врагов, Россия раздувается как воздушный шар. Учения "Восток-2018" стали отклонением от этой стратегии. Это скорее агрессивная провокация, чем способ продемонстрировать себя сильнее, чем ты есть на самом деле. У этих учений было три основных цели. Первая - военная: Путин обещал модернизировать армию, отставшую во время войн в Чечне и Грузии. И он это продемонстрировал. Он также продемонстрировал оперативную совместимость сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Их способность вести масштабные военные действия и работать с такими партнерами, как Китай. Вторая цель - экономическая: масштабное участие России в авиасалоне "Ле Бурже" (Salon du Bourget) со спецэффектами на природе, - это возможность вернуть былую славу российскому оружию, заманить клиентов и пополнить свой портфель заказов. И, наконец, политическое послание. Его уже сформулировал заместитель министра обороны Андрей Картаполов в трех словах: "не угрожайте нам".

И на фоне всего этого в Сирии идет война. Там действуют российские войска. Западное оружие может нанести по ним удар. Бывший дипломат Владимир Федоровский этим обеспокоен: "Мы живем в один из самых опасных моментов за мою дипломатическую карьеру. Русские хотят дать понять Западу, что они будут сопротивляться, если на них нападут в Сирии. Они уничтожат пусковые установки, американские, английские и французские корабли, и это будет полномасштабная война". Дипломат, который работал с Горбачевым, сожалеет об образовавшейся пропасти. "Мы переживаем исторический разрыв. Русские невероятно разочарованы, у них складывается впечатление, что их обманули после развала СССР, и считают Запад виновным во всех их несчастьях. Сегодня Россия считает, что у нее нет ничего общего с Европой. Они продают ей газ, а на остальное наплевать. Будущее на востоке. В Азии", - рассуждает Федоровский.

Учения "Восток-2018" состоялись одновременно с Восточным экономическим форумом во Владивостоке, своего рода Восточным Давосом. Между пусками ракет и бомбардировками Владимир Путин смог услышать с трибуны форума слова своего коллеги: "Ветер перемен дует с востока"! Так его друг, президент Китая Си Цзиньпин, говорил о сближении двух держав. Отношения между Китаем и Россией начали налаживаться с 1999 года, после подписания первых соглашений о демаркации российско-китайской границы по центру реки Амур. Прагматичные союзники, Владимир Путин и Си Цзиньпин смогли построить доверительные отношения. Это привело к общим голосованиям в Совете Безопасности ООН. Китай закрывает глаза на Сирию и Украину; Россия - на экспансию Пекина в Южно-Китайском море. Китай также активно инвестирует в развитие регионов российского Дальнего Востока. И когда Китай приглашают принять участие в учениях он не против отработать боевые задачи с российскими военными, получившими боевую закалку в Сирии. Несмотря на то, что Китай производит самолеты и танки, его армия никогда не нюхала пороха.

Во время экономического форума Владимир Путин не забыл подогреть интерес и к политическим вопросам. Он предложил Японии подписать мирный договор без предварительных условий до конца года (семьдесят три года спустя после японской капитуляции!). Таким образом, может быть решен щекотливый вопрос с Курильскими островами, на которые претендуют обе страны.

Оставив ошеломленного этим предложением премьер-министра Японии, российский лидер отправился к Си Цзиньпиню, единственному лидеру зарубежного государства, с кем он отмечал день рождения. Владимир и Цзиньпин привыкли обмениваться подарками. Во время визита в Китай в июне прошлого года Путин привез свой подарок на грузовом самолете. Он преподнес настоящую русскую баню из алтайского кедра. Си Цзиньпинь, в свою очередь, наградил Путина медалью Дружбы народов КНР, отметив, что тот был первым иностранным лидером, получившем ее. Сегодня Владимир Путин преподнес своему другу банку алтайского меда и бутылку сбитня, традиционного славянского напитка, изготовленного из воды, меда, лекарственных трав и специй. Затем главы государства вместе приготовили блины с икрой и выпили по рюмке ледяной водки. Иногда вопросы политики решаются не под звуки снарядов, а под звон кастрюль и рюмок.

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Николя Делесаль (Nicolas Delesalle)

25.09.2018
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