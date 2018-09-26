Войти
26.09.2018
ИноСМИ

National Interest (США): У России большие планы на Су-30СМ

298
0
+1
Российский самолет Су-30
Российский самолет Су-30 совершает посадку на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ компании «Сухой», у которых двигатели будут заменены на более мощные, устанавливаемые на самолетах Су-35С. По всей видимости, установка новых двигателей является частью плана по реализации второго этапа модификации парка Су-30СМ. Издание «Нэшнл Интерест» заинтересовалось масштабами и глубиной второго этапа модификации.


Предстоит серьезная модернизация.

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ компании "Сухой", у которых двигатели АЛ-31ФП (ММПП "Салют") будут заменены на АЛ-41Ф-1С (НПО "Сатурн"), устанавливаемые на самолетах Су-35С. Согласно имеющейся информации, новый двигатель увеличит тягу Су-30СМ на 1 900 кгс в расчете на двигатель, или примерно на 3 800 кгс в целом на самолет. Кроме того, возрастут возможности Су-30 СМ по выработке электроэнергии, что позволит в будущем применять модернизированную авионику, скажем, новую РЛС.

Торговый журнал авиакосмической промышленности "Авиэйшн Интернешнл Ньюс" (Aviation International News) сообщил со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, что российское Министерство обороны закажет 36 модернизированных истребителей Су-30СМ. По имеющейся информации, военное ведомство России разместит твердый заказ на эту машину ближе к концу года. Репортер Владимир Карнозов в своей статье заявляет, что деньги на разработку усовершенствованного Су-30СМ уже были включены в бюджет 2017 года. Действительно, "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) уже ведет работы по переделке АЛ-41Ф-1С под Су-30СМ.

Получив новые двигатели, создающие примерно 14 500 кгс тяги, Су-30СМ существенно улучшит такой показатель как тяговооруженность, что определенно повысит динамические показатели самолета. Но дополнительная тяга не только улучшит аэродинамику истребителя. По словам Карнозова, у АЛ-41Ф-1С также более мощные генераторы.

Это значит, что у Су-30СМ появится дополнительная электроэнергия, позволяющая устанавливать на борту более совершенное радиоэлектронное оборудование, такое как новые или модернизированные РЛС большей мощности. Карнозов выдвигает предположение о том, что бортовая радиолокационная станция "Барс-Р" с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР) может быть модернизирована, чтобы соответствовать мощности радара Су-35 "Ирбис", которая на пике составляет 20 кВт. Вместе с тем, дополнительный запас электроэнергии позволит этому самолету получить в будущем российскую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что еще больше улучшит тактико-технические характеристики Су-30СМ.

Модернизированные двигатели этого типа русские могут установить на всех имеющихся на вооружении самолетах Су-30СМ, поскольку это будет способствовать унификации истребительной авиации. Варианты АЛ-41 уже используются в самолете Су-35 и в опытных образцах Су-57 ПАК ФА, хотя у последнего этот двигатель постепенно заменят на более мощную силовую установку под названием "Изделие 30", которая в настоящее время находится на этапе разработки. Недавно заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал государственному агентству ТАСС, что Москва в этом году модернизирует свои самолеты Су-30СМ, а поставки усовершенствованных истребителей в войска начнутся в 2019 году.

"В этом году мы планируем начать модернизацию и завершить ее первый этап в 2019 году, а затем приступим к передаче модернизированных машин, - заявил Борисов. - Они наилучшим образом показали себя в Сирии, подтвердив все свои характеристики. Этот самолет будет модернизироваться в плане импортозамещения и адаптации нового авиационного вооружения".

По всей видимости, установка новых двигателей является частью плана по реализации второго этапа модификации парка Су-30СМ. Первый этап включал довольно скромные усовершенствования, а вот второй этап модернизации будет намного масштабнее и глубже. Не исключено, что второй этап модернизации Су-30СМ будет осуществляться совместно с индийцами, которые летают на Су-30МКИ, ставшим основой для Су-30СМ. Русские предлагают Индии программу "Супер-30" по модернизации ее парка Су-30МКИ, однако непонятно, согласится ли Нью-Дели на этот проект в его нынешнем виде. Тем не менее, России и Индии со временем придется заняться модернизацией своих Су-30, чтобы соответствовать будущим угрозам. Как отметил Борисов, Москва и Нью-Дели смогут эксплуатировать этот вариант "сушки" более 40 лет.

Дейв Маджумдар - редактор "Нэшнл Интерест", освещающий военные вопросы.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Салют НПЦГ
Сатурн НПО
Сухой ПАО
УМПО
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
АФАР
Похожие новости
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
22.08.2007
Cилы небесные. Выбор разработчика двигателя для истребителя пятого поколения затягивается
05.09.2018
"Арматам" дали ход
01.08.2017
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.09 05:17
  • 16489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 05:12
  • 706
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.09 05:07
  • 95
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 05:06
  • 33
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 26.09 04:55
  • 38
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 26.09 03:37
  • 11
Начнется ли распад Украины
  • 26.09 01:12
  • 3
ВДВ России и Силы специальных операции Белоруссии начали учения под Новороссийском
  • 25.09 23:31
  • 7526
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 23:20
  • 2
Получены первые в истории фото с поверхности астероида
  • 25.09 23:07
  • 3
В России признали отсутствие денег на пилотируемую космонавтику
  • 25.09 21:48
  • 42
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 25.09 19:04
  • 2
Системы C-400 взяли под контроль все Черное море
  • 25.09 18:01
  • 2
Т-72Б3 оснастят активной защитой
  • 25.09 17:45
  • 296
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 25.09 16:21
  • 1
С-300 и системы РЭБ закроют небо Сирии для чужой авиации