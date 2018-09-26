National Interest (США): У России большие планы на Су-30СМ

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ компании «Сухой», у которых двигатели будут заменены на более мощные, устанавливаемые на самолетах Су-35С. По всей видимости, установка новых двигателей является частью плана по реализации второго этапа модификации парка Су-30СМ. Издание «Нэшнл Интерест» заинтересовалось масштабами и глубиной второго этапа модификации.

Предстоит серьезная модернизация.

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ компании "Сухой", у которых двигатели АЛ-31ФП (ММПП "Салют") будут заменены на АЛ-41Ф-1С (НПО "Сатурн"), устанавливаемые на самолетах Су-35С. Согласно имеющейся информации, новый двигатель увеличит тягу Су-30СМ на 1 900 кгс в расчете на двигатель, или примерно на 3 800 кгс в целом на самолет. Кроме того, возрастут возможности Су-30 СМ по выработке электроэнергии, что позволит в будущем применять модернизированную авионику, скажем, новую РЛС.

Торговый журнал авиакосмической промышленности "Авиэйшн Интернешнл Ньюс" (Aviation International News) сообщил со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, что российское Министерство обороны закажет 36 модернизированных истребителей Су-30СМ. По имеющейся информации, военное ведомство России разместит твердый заказ на эту машину ближе к концу года. Репортер Владимир Карнозов в своей статье заявляет, что деньги на разработку усовершенствованного Су-30СМ уже были включены в бюджет 2017 года. Действительно, "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) уже ведет работы по переделке АЛ-41Ф-1С под Су-30СМ.

Получив новые двигатели, создающие примерно 14 500 кгс тяги, Су-30СМ существенно улучшит такой показатель как тяговооруженность, что определенно повысит динамические показатели самолета. Но дополнительная тяга не только улучшит аэродинамику истребителя. По словам Карнозова, у АЛ-41Ф-1С также более мощные генераторы.

Это значит, что у Су-30СМ появится дополнительная электроэнергия, позволяющая устанавливать на борту более совершенное радиоэлектронное оборудование, такое как новые или модернизированные РЛС большей мощности. Карнозов выдвигает предположение о том, что бортовая радиолокационная станция "Барс-Р" с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР) может быть модернизирована, чтобы соответствовать мощности радара Су-35 "Ирбис", которая на пике составляет 20 кВт. Вместе с тем, дополнительный запас электроэнергии позволит этому самолету получить в будущем российскую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что еще больше улучшит тактико-технические характеристики Су-30СМ.

Модернизированные двигатели этого типа русские могут установить на всех имеющихся на вооружении самолетах Су-30СМ, поскольку это будет способствовать унификации истребительной авиации. Варианты АЛ-41 уже используются в самолете Су-35 и в опытных образцах Су-57 ПАК ФА, хотя у последнего этот двигатель постепенно заменят на более мощную силовую установку под названием "Изделие 30", которая в настоящее время находится на этапе разработки. Недавно заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал государственному агентству ТАСС, что Москва в этом году модернизирует свои самолеты Су-30СМ, а поставки усовершенствованных истребителей в войска начнутся в 2019 году.

"В этом году мы планируем начать модернизацию и завершить ее первый этап в 2019 году, а затем приступим к передаче модернизированных машин, - заявил Борисов. - Они наилучшим образом показали себя в Сирии, подтвердив все свои характеристики. Этот самолет будет модернизироваться в плане импортозамещения и адаптации нового авиационного вооружения".

По всей видимости, установка новых двигателей является частью плана по реализации второго этапа модификации парка Су-30СМ. Первый этап включал довольно скромные усовершенствования, а вот второй этап модернизации будет намного масштабнее и глубже. Не исключено, что второй этап модернизации Су-30СМ будет осуществляться совместно с индийцами, которые летают на Су-30МКИ, ставшим основой для Су-30СМ. Русские предлагают Индии программу "Супер-30" по модернизации ее парка Су-30МКИ, однако непонятно, согласится ли Нью-Дели на этот проект в его нынешнем виде. Тем не менее, России и Индии со временем придется заняться модернизацией своих Су-30, чтобы соответствовать будущим угрозам. Как отметил Борисов, Москва и Нью-Дели смогут эксплуатировать этот вариант "сушки" более 40 лет.

Дейв Маджумдар - редактор "Нэшнл Интерест", освещающий военные вопросы.

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Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)