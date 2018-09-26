На Украине из-за взрыва миномета ранены два бойца ВСУ

В результате взрыва миномета "Молот" в зоне Операции Объединенных сил Украины ранены двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В штабе ООС отметили, что взрыв произошел 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного огня. В канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина. Открыто производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих)

"Двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет, - говорится в сообщении. - По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено следующее. Вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил ее хранения".

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