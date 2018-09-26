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26.09.2018
Военное обозрение

ЦРУ активизировало сбор информации о потенциальных противниках

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ЦРУ расширило масштабы сбора информации в отношении России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает телекомпания NBC заявление директора ведомства Джины Хэспел.

https://fontyler.livejournal.com

По словам Хэспел, первой женщины-директора ЦРУ, ее ведомство направит больше ресурсов на сбор разведывательной информации "о наиболее сложных странах". Поскольку в последние годы первоочередной задачей являлась борьба с терроризмом, то работа по этим странам была "задвинута" на второй план.

В своей речи она отметила хитрость Китая, продвигающего собственные интересы в мире, путем выдачи бедным странам кредитов, которые те не в состоянии погасить, пожалела "бедный народ Ирана", страдающий от деспотизма собственных властей, тратящих огромные суммы на "злонамеренную деятельность" в Сирии, а также подвергла критике Пхеньян, который "вряд ли так легко" откажется от ядерного оружия.

На России Хэспел подробно останавливаться не стала, отметив в шутку, что ЦРУ уже получило рентгеновский снимок футбольного мяча, который был передан Владимиром Путиным Дональду Трампу по итогам саммита в Хельсинки.

Она добавила, что каждое утро начинает с кипы разведданных, собранных за сутки со всего мира, кроме того, несколько раз в неделю отчитывается в Овальном кабинете перед Трампом.

Кроме того, директор рассказала о масштабной работе, проводимой сотрудниками ЦРУ по закрытию каналов поставок в США наркотиков.

25.09.2018
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