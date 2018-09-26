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26.09.2018
Военное обозрение

США поставят вооружения Тайваню. В Китае назвали сделку незаконной

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Соединенные Штаты поставят необходимое оружие Тайваню. Госдеп уже одобрил сделку с Тайбэйем на сумму 330 млн. долларов, сообщает Reuters.

http://watchbus.com/index.php

Как сообщили в Госдепартаменте США, Вашингтон готов поставить Тайваню запчасти для стоящих на вооружении самолетов, таких как: истребители F-5 и F-16, военно-транспортные С-130, а также многоцелевые истребители AIDC F-CK-1 "Цзинго" совместной разработки США и Тайваня. Пентагон назвал эту сделку необходимой для поддержания оборонного флота острова и никаким образом не влияющей на расстановку политических сил в регионе, так как она "поможет улучшить потенциал в сфере безопасности и обороны получателя, который был и продолжает оставаться важной силой для политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе".

Тайваньское правительство поблагодарило Вашингтон за поддержку и заявило о планах дальнейшего сотрудничества с США.

Между тем в Пекине назвали сделку нарушающей международное право и китайский суверенитет и призвали Вашингтон отказаться от сделки на фоне обострения отношений с КНР. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Тайвань является неделимой частью Китая и все вопросы надо решать с Пекином.

Отмечается, что Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая, а Тайбэй не признает принцип "единого и неделимого Китая" и стремится к независимости.

25.09.2018
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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
C-130
F-16
F-5
Цзинго
Компании
AIDC
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