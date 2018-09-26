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26.09.2018
Интерфакс-АВН

В МИД РФ предостерегли США от ударных вооружений в космосе

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Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве предостерегают американских коллег от размещения ударных вооружений в космосе.

"В военной космической доктрине США четко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе, любыми доступными средствами. Школьнику понятно, что имеется в виду: при необходимости они будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств", - заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции в Москве во вторник.

"С юридической, международной точки зрения, они имеют на это право. Но мы им все-таки говорим о том, что не надо этого делать", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что размещение оружия в космосе грозит повторением ядерной гонки вооружений.

25.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Ядерный щит
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