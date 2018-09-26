ПД-14 испытали классическим обледенением

Перспективный турбореактивный двигатель с высокой степенью двухконтурности ПД-14 для перспективного пассажирского самолета МС-21 прошел испытания классическим обледенением. Согласно сообщению Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова, проводившего проверки, целью испытаний была оценка эффективности защиты двигателя от обледенения и попадания кусков льда. Состоявшиеся проверки признаны успешными; по их итогам специалисты подтвердили соответствие ПД-14 требованиям части 33 Авиационных правил России ("Нормы летной годности двигателей воздушных судов").

В полете при холодном окружающем воздухе при высокой влажности в двигателе могут образовываться ледяные корки. Они могут оказывать влияние на работу силовой установки, снижая эффективность сгорания топлива, уменьшая мощность и ухудшая показатели сжатия воздуха на входе. Кроме того, при срыве кусков льда с вентилятора они могут попадать во внутренний контур силовой установки, повреждая лопатки компрессора. Современные двигатели проектируются таким образом, чтобы они могли надежно работать в условиях обледенения.

Часть 33 Авиационных правил, помимо прочего, описывает и требования, предъявляемые к противообледенительной защите. В частности, правила указывают, что испытания обледенением считаются пройденным, если двигатель стабильно работает в режиме малого газа на протяжении не менее 30 минут при температуре воздуха от -9 до -1 градуса Цельсия. При этом содержание водяных капель в воздухе должно быть не менее 0,3 грамма на кубический метр, а средний диаметр капель составляет не менее 20 микрометров. Спустя полчаса двигатель должен без сбоев перейти в режим взлетной мощности.

Классическим обледенением, которым проходил испытания двигатель ПД-14, называется образование ледяных наростов в двигателе в условиях высокой влажности. Такие испытания проводятся в специальной установке, оборудованной морозильной камерой и системой подмешивания водяного аэрозоля в воздушный поток, который подается к двигателю. В ходе испытаний специалисты тщательно контролируют параметры работы авиационного двигателя, а после них — проводят инспекцию силовой установки на предмет каких-либо повреждений.

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года предприятие "ОДК-Пермские моторы" приступит к испытаниям серийных турбовентиляторных двигателей ПД-14. Проверки серийных силовых установок начнутся после того, как ПД-14 завершит сертификационные испытания, и разработчики получат на него сертификат типа. Это должно произойти в ближайшие несколько недель. На МС-21 первые ПД-14 планируется установить до конца второго квартала будущего года.

Разработка ПД-14 ведется с 2008 года. Это первый новый авиационный двигатель российской разработки за последние 30 лет. Помимо МС-21 более мощные версии ПД-14 могут быть установлены на самолеты Ту-214 и Ил-96. Перспективный турбовентиляторный двухконтурный двухвальный двигатель сможет развивать тягу до 14 тонн во взлетном режиме. В настоящее время завершается третий и заключительный этап летных испытаний ПД-14, необходимый для успешного прохождения сертификации. Испытания проводятся в подмосковном Летно-исследовательском институте имени Громова.

Василий Сычёв