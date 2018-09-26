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26.09.2018
Ростех

Компьютер на базе сети "Ангара" вошел в топ-50 суперкомпьютеров в СНГ

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Коммуникационная сеть "Ангара"
Коммуникационная сеть "Ангара".
Источник: rostec.ru

Суперкомпьютер DESMOS на базе коммуникационной сети "Ангара", созданной АО "НИЦЭВТ" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех), вошел в рейтинг 50 самых мощных суперкомпьютеров на территории СНГ.

DESMOS – первый и единственный в рейтинге суперкомпьютер, содержащий один из ключевых компонентов высокопроизводительной вычислительной системы – коммуникационную сеть, полностью разработанную в России. Разработчикам удалось добиться производительности суперкомпьютера в 52,24 Терафлопс.

Вычислительный кластер установлен в Объединенном институте высоких температур РАН – ведущем научном центре России в области современной энергетики и теплофизики. Кластер состоит из 32 гибридных вычислительных узлов, объединенных сетью "Ангара". Исследования на суперкомпьютере DESMOS проводятся российскими учеными под руководством доктора физико-математических наук Владимира Стегайлова. Система используется для решения задач классической молекулярной динамики. Исследования направлены, в том числе, на создание моделей вещества, способных предсказывать поведение материалов в экстремальных состояниях.

Сеть "Ангара" – это первый российский интерконнект для создания суперкомпьютеров рекордной производительности, вычислительных кластеров для обработки Больших Данных и расчетов на основе сверхмасштабируемых параллельных алгоритмов. Как отмечают разработчики, возможности "Ангары" практически безграничны – адаптеры позволяют концентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров (узлов), в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.

Топ-50 суперкомпьютеров СНГ – рейтинг, формируемый Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН и Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ имени М.В. Ломоносова с 2004 года. В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack.

25.09.2018
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принадлежат Ростех
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Страны
Россия
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Ангара
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