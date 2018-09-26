"Вертолеты России" принимают участие в выставке ADEX-2018

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех принимает участие в третьей Международной выставке ADEX-2018, которая проходит с 25 по 27 сентября в Центре выставок и конференций "Баку Экспо Центр".

В рамках мероприятия "Вертолеты России" представляют актуальный модельный ряд гражданской и военной вертолетной техники. Гости и участники выставки могут ознакомиться с моделями вертолетов Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, "Ансатом", а также Ми-35М. Специалисты холдинга также планируют провести переговоры с традиционными и потенциальными заказчиками российских вертолетов и услуг по их послепродажному обслуживанию.

"В ходе выставки мы намерены предложить нашим партнерам новейшие образцы гражданских и военных вертолетов в комплексе с решениями по их дальнейшему обслуживанию. Также рассчитываем актуализировать вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра для вертолетов российского производства", – отметил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

Многоцелевой вертолет Ми-38 считается одним из перспективных в российском вертолетостроении. Машина может летать на исключительно больших скоростях и высотах. Также вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, осуществлять поисково-спасательные работы, служить летающим госпиталем. Первым заказчиком машины стало Министерство обороны РФ.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35 является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.

"Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, оборудованный двумя двигателями, в зависимости от модификации может принять на борт до девяти человек. К настоящему времени максимальная взлетная масса машины увеличена до 3,6 т, ее коммерческая нагрузка составляет 1,3 т, крейсерская скорость – до 260 км/ч, максимальная – 275 км/ч, дальность полета при полной заправке – 520 км. "Ансат" сертифицирован для использования при температуре от –45 до +50 °С.