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26.09.2018

По воде, суше и льду: крымские пограничники получили уникальный катер

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Катер на воздушной подушке А-25ПС
Катер на воздушной подушке А-25ПС.
Источник: Владислав Сергиенко / РИА Новости Крым

АРМЯНСК, 18 сен - РИА Новости Крым. На вооружении крымских пограничников, которые несут службу на севере полуострова, появился новейший катер на воздушной подушке А-25ПС. Это первый в России катер данного проекта, сделанный специально по заказу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"Этот бронированный катер может вместить целый взвод и способен разогнаться до 50 узлов, на участке, где он будет нести службу - это достаточная скорость. Катер может передвигаться по воде, суше и льду и никаких ограничений из-за погоды для него не существует", - рассказал офицер службы в Джанкое Пограничной управления ФСБ России по Республике Крым Артем Коваль.

На торжественное поднятие флага на катере прибыл начальник службы в Джанкое Погрануправления ФСБ России по РК Алексей Знаменский.


Поднятие флага на катер на воздушной подушке А-25ПС Погрануправления ФСБ России по РК.
Источник: Владислав Сергиенко / РИА Новости Крым

"Сегодня знаменательное событие. Это единственный катер своего рода в России, его основная задача - патрулирование, десантирование и защита государственной границы. Это не последний такой катер на нашем участке", - заявил Знаменский.

Новейший катер проекта А-25ПС был разработан в судостроительной компании "Аэроход" в Нижнем Новгороде и собран на заводе "Море". До 2020 года планируется создать 20 подобных катеров. Длина судна 17 метров, ширина восемь метров. Дальность хода до 500 километров.

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Страны
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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