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26.09.2018
РИА Новости

В России к концу года представят первую самозарядную снайперскую винтовку

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Владислав Лобаев
Слева Владислав Лобаев.
Источник: Страница Lobaev Arms в Facebook

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская частная оружейная компания Lobaev Arms до конца года представит не имеющую аналогов в мире самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку с высокой кучностью стрельбы, сообщил РИА Новости основатель и главный конструктор фирмы Владислав Лобаев.

"За счет возможности произведения быстрого повторного выстрела самозарядная винтовка позволяет снизить требования к квалификации снайпера и сэкономить время и деньги на его подготовке. Одно дело стрелять на 800 метров из СВД, другое - подавить огневую точку на дальности два километра. Чтобы на такой дистанции попасть в цель с первого выстрела, нужно все очень точно рассчитывать. Проще два-три раза выстрелить из "самозарядки", посмотреть, куда попали пули, и, в случае промаха, быстро скорректировать огонь", - объяснил главный конструктор.

По его словам, винтовка будет серийно выпускаться в крупном калибре (9,53×77 и 10,4×77) и обеспечит эффективную прицельную стрельбу на дальность двух километров с высокой кучностью в 0,5 MOA (Minute Оf Angle, угловая минут). В начале следующего года будет представлена вторая "самозарядка" в классическом калибре 8,6×70 мм.

По оценкам экспертов, высокоточного оружия такого класса в мире пока нет. Стоящая на вооружении российской армии крупнокалиберная винтовка АСВК "Корд" имеет невысокую кучность в 2-3 MOA, поэтому она предназначена для стрельбы по крупным объектам - автомобилям, легким броневикам и вертолетам.

Lobaev Arms - бренд, принадлежащий КБ Интегрированных систем, которая в свою очередь входит в группу компаний "LOBAEV", основанную в 2013 году в Калужской области.

25.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
КСВК
СВД
Система поражения "Ратник"
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