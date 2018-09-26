Штурмовик LAA. "Быть агрессивным, но не жадным"

ВВС США планируют использовать новый раздел 804 для ускорения закупок легких штурмовиков по программе LAA (light attack aircraft), сообщает janes.com 23 сентября. Такой метод позволит ВВС принять самолет на вооружение быстрее, чем по традиционным правилам приобретения.

19 сентября на ежегодной конференции Ассоциации Военно-воздушных сил США (AFA) под Вашингтоном глава Воздушного боевого командования (Air Combat Command - ACC) Джеймс Холмс заявил журналистам, что идея, стоящая за разделом 804, заключается в том, чтобы сократить сроки по сравнению с традиционными программами оборонных закупок. По его словам, чиновники МО, занимающиеся закупками и придерживающиеся этого радела, начинают с определения того, доступны ли коммерчески готовые продукты или это техника с минимальной зрелостью, и сравнение предложений с требованиями родов войск.

Как сказал генерал Холмс, если продукт доступен и соответствует требованиям, ВВС должны получить его без лишней бюрократической волокиты. Генерал также отметил, что к концу года поступит запрос на предложение (RFP).

Раздел 804 назван в честь положения Национального Закона о разрешении на оборону (NDAA) от 2016 года, который предусматривал средний уровень программ приобретения с завершением процесса в течение 2-5 лет. Помощник секретаря ВВС по вопросам приобретения, технологии и логистики (AT&L) Уильям Ропер сказал в письме от 10 апреля, что есть несколько ключевых шагов для успешного выполнения раздела 804.

Первый шаг - это агрессивная цель. Ропер поощряет чиновников приобретения использовать прототипирование для достижения, например, новой технологии, технологии производства или чего-либо, что “меняет игру” (наделяет род войск оружием очень высокой эффективности). Второй шаг это ограничение рисков. Прототипирование ведется при введении одного сложного требования и фокусируется только на этом, поскольку два и более технологических риска одновременно грозят срывами сроков. Третий шаг это "быть агрессивным, но не жадным", то есть стоимость оружия при всех его высоких характеристиках не должна превышать разумные пределы.