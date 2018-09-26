КМП США принял на вооружение новую снайперскую винтовку

Корпус морской пехоты США начал получать на вооружение новые снайперские винтовки Mk13 Mod 7 калибра 7,62 мм для замены М40 времен Вьетнамской войны, сообщает marinecorpstimes.com 22 сентября. Решение было принято весной этого года.

Патрон .300 Winchester Magnum обладает значительно большей убойностью, чем стандартный патрон НАТО калибра 7,62 мм, также увеличивается вероятность попадания в цель с первого выстрела.

Винтовка М40, состоящая на вооружении с 1966 года, будет продолжать использоваться в учебных целях для подготовки новобранцев.

Винтовка Mk 13 Mod 7 оснащена очень мощным дневным оптическим прицелом, известным как Nightforce Advanced Tactical Riflescope. Используется перекрестие Tremor3 в виде сетки, которое позволяет снайперу быстро прицеливаться на большие расстояния.