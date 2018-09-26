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26.09.2018
Военный паритет

КМП США принял на вооружение новую снайперскую винтовку

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Снайперская винтовка Mk13 Mod 7
Снайперская винтовка Mk13 Mod 7 калибра 7,62 мм.
Источник: marinecorpstimes.com

Корпус морской пехоты США начал получать на вооружение новые снайперские винтовки Mk13 Mod 7 калибра 7,62 мм для замены М40 времен Вьетнамской войны, сообщает marinecorpstimes.com 22 сентября. Решение было принято весной этого года.

Патрон .300 Winchester Magnum обладает значительно большей убойностью, чем стандартный патрон НАТО калибра 7,62 мм, также увеличивается вероятность попадания в цель с первого выстрела.

Винтовка М40, состоящая на вооружении с 1966 года, будет продолжать использоваться в учебных целях для подготовки новобранцев.

Винтовка Mk 13 Mod 7 оснащена очень мощным дневным оптическим прицелом, известным как Nightforce Advanced Tactical Riflescope. Используется перекрестие Tremor3 в виде сетки, которое позволяет снайперу быстро прицеливаться на большие расстояния.


Снайперская винтовка Mk13 Mod 7.
Источник: marinecorpstimes.com
25.09.2018
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Страны
Вьетнам
США
Проекты
NATO
Военные учения
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