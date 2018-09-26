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26.09.2018
Военный паритет

"Умеренный стелс" J-20 не соперник F-35

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J-20
J-20.
Источник: mil.news.sina.com.cn

В Китае с некоторой настороженностью восприняли сообщения австралийских СМИ о том, что ВВС этой страны уже получили 9 стелс-истребителей F-35, в общей сложности получат 72, сообщает mil.news.sina.com.cn 25 сентября.

Китай может противопоставить этим самолетам свои истребители J-20, но степень стелсовости китайского самолета является дискуссионным вопросом. Ранее китайские эксперты писали, что соотношение потерь в воздушных боях между этими самолетами может быть один потерянный J-20 на три сбитых F-35, и такое соотношение может оказать на противников Китая сдерживающее влияние.

Однако многие западные эксперты придерживаются иного мнения. Руководитель отдела международного бизнеса компании "Локхид Мартин" Стив Офер заявил, что J-20 может быть только "умеренным стелсом" и в этом отношении значительно уступает F-35. Американский самолет также обладает значительным превосходством в уровне сенсоров и датчиков, которые "опережают на 10 лет, а может, и дольше, технологии потенциальных противников".

"Это может быть правдой", пишет китайский источник, но "программа F-35 сталкивается с большими задержками, что дает Китаю и России оттачивать свои собственные стелс-технологии".


Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.
Источник: © public domain,
25.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
Компании
Lockheed-Martin
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