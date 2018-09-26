AAD 2018. "Мбомбе", он же "Барыс"

На выставке AAD 2018 (ЮАР) местная компания Paramount Group (павильон 4, стенд W14) показывает стандартную версию своей ББМ Mbombe 8 в конфигурации боевой машины пехоты (IFV), сообщает janes.com 20 сентября.

Прототип Mbombe 8 был впервые показан на выставке Kazakhstan Defence Expo (KADEX, Казахстан), которая состоялась в июне 2016 года под местным названием "Барыс". Прототип остался в Казахстане, затем был поставлен второй образец, близкий по своей конфигурации к серийному. В этой стране машины прошли обширные зимние испытания и доказали, что способны эксплуатироваться при температурах от -50°C до +50 ° C.

Автомобиль, показанный на выставке, оснащен одноместной башней производства ЮАР, вооружен российской автоматической пушкой 2А42 и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, которые наводятся на цель наводчиком с помощью плоского дисплея с двумя ручками управления.

Это только одна из многих систем оружия, которой могут быть оснащены БМП Mbombe 8. Другие конфигурации включают в себя вооружение в виде 7,62 мм или 12,7 мм пулемета, или 40 мм автоматического гранатомета, или различные комбинации этого оружия.

Кроме того, на выставке "Мбомбе 8" был показан с российской дистанционно управляемой башней АУ-220М со стабилизированной 57 мм пушкой и спаренным 7,62 мм пулеметом, которые были соединены с компьютеризированной системой управления огнем для обеспечения возможности поражения стационарных и движущихся целей с высокой вероятностью первого выстрела.

Корпус БМП имеет цельносварную двухслойную стальную конструкцию, которая соответствует защите STANAG 4569 Level 3, но также есть варианты более высоких уровней защиты, а также защиты от гранат РПГ.

В конфигурации БМП машина имеет экипаж из трех человек, состоящий из водителя и командира спереди, наводчика в середине корпуса, десант 8 солдат (по четыре на сторону на "взрывопоглощающих сиденьях"). Десант может быстро спешиться через дверцу-пандус в задней части, который может открываться/закрываться водителем или самим десантом.

Установленный в передней части корпуса дизель Cummins имеет мощность 450 л.с., сопряжен с автоматической трансмиссией Allison 2200. Управляемыми являются первые четыре колеса, подвеска гидравлическая, есть централизованная система регулирования давления в шинах. Вес брутто машины составляет около 28 тонн, пустой вес 19 тонн (9 тонн приходится на экипаж, оружие, боеприпасы, топливо и дополнительную бронезащиту).

В Казахстане была создана совместная компания Kazakhstan Paramount Engineering, которая приступила к сборке минно-устойчивого (MRAP) автомобиля Paramount Marauder (4x4), известного там как Arlans. Завод может выпускать до 120 машин в год, в долгосрочной перспективе существует потенциал для местного производства Mbombe 8 для замены старых российских бронетранспортеров (8x8).