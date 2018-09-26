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26.09.2018
Военный паритет

ESSM одержал верх над Sea Ceptor

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Evolved SeaSparrow Missile (ESSM)
Evolved SeaSparrow Missile (ESSM).
Источник: janes.com

ВМС Испании выбрали ЗРК Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) Block 2 компании Raytheon в качестве основной корабельной системы самообороны для своих пяти новых фрегатов F-110, сообщает janes.com 24 сентября.

20 сентября это решение было подтверждено испанским министерством обороны. Долгожданное решение, которое означает, что ЗРК ESSM Block 2 победил конкурирующую систему MBDA Sea Ceptor, было последним значительным выбором оборудования перед официальным переходом на проект F-110.

Ранее, в сентябре, министр обороны Маргарита Роблес заявила, что надеется, что в ближайшие несколько месяцев будет начата реализация программы строительства фрегатов на верфях компании Navantia.


Sea Ceptor.
Источник: janes.com
25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Leonardo
MBDA
Navantia
Raytheon
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