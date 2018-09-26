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26.09.2018
ТАСС

Российскую военную технику впервые представят на выставке вооружений на Филиппинах

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Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте
Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

"Рособоронсервис" представит более 300 образцов вооружения и военной техники для всех видов ВС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) впервые организует единую экспозицию российских оборонных предприятий на Филиппинах в рамках выставки ADAS-2018, которая пройдет с 26 по 28 сентября в столице страны Маниле, сообщили во вторник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Компания привезет самые актуальные для Юго-Восточной Азии образцы продукции военного назначения на Азиатскую выставку и конференцию по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018", - сообщили в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции на ADAS-2018. Компания представит на своем стенде более 300 образцов вооружения и военной техники российского производства для всех видов вооруженных сил.

Наиболее перспективными в сегменте образцов для ВВС рынка Юго-Восточной Азии компания считает сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, транспортно- боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

По данным "Рособоронэкспорта", в сфере ПВО в Азии обращают внимание на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла- С". Интерес вызывают и новые образцы стрелкового оружия, в частности, автоматы Калашникова "сотой" серии и бронетанковая техника, например, боевая машина пехоты БМП-3 и бронетранспортер БТ-3Ф. Для военно-морских сил предлагается большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат "Гепард-3.9" и катера различного предназначения.

Также "Рособоронэкспорт" предлагает сотрудничество в проектировании и строительстве малых и сверхмалых подводных лодок. Компания рассчитывает провести насыщенную деловую программу на выставке ADAS, в которой планируют участвовать не менее 7,5 тыс. бизнес-посетителей, около 145 компаний-участниц, представляющих 54 страны мира.

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Филиппины
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
БМП-3
БТ-3Ф
Гепард 3.9
Игла ЗРК
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
Су-30
Су-35
Як-130
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Проекты
636.3
877 Палтус
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